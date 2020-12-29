https://ria.ru/20201229/apple-1591402291.html

Apple разрабатывает 64-ядерный процессор ARM для компьютеров

Apple разрабатывает 64-ядерный процессор ARM для компьютеров

В компании Apple готовят новый ARM-процессор с 64 вычислительными ядрами. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдерский источник LeaksApplePro. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:16

2020-12-29T15:16

2020-12-29T15:16

наука

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В компании Apple готовят новый ARM-процессор с 64 вычислительными ядрами. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдерский источник LeaksApplePro.Сетевые информаторы не раскрывают подробностей, замечая, что в Apple скоро поделятся подробностями о новой версии платформы Silicon. Такое 64-ядерное решение может стать ультимативным на рынке компьютеров.Представленный осенью 2020 года Apple Silicon M1, располагающий 8 вычислительными ядрами и предназначенный для младших MacBook, оказался производительным решением. 5-нм чип смог обогнать в бенчмарках куда более дорогие процессоры от Intel и AMD, основанных на архитектуре x86.Ранее сообщалось, что в Купертино заняты разработкой 32-ядерного процессора для будущих Mac Pro, выход которых запланирован на конец 2021 года. Версия с 64 ядрами, возможно, увидит свет в 2022 году.

https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, купертино, технологии