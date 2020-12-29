Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201229/apple-1591402291.html
Apple разрабатывает 64-ядерный процессор ARM для компьютеров
Apple разрабатывает 64-ядерный процессор ARM для компьютеров
В компании Apple готовят новый ARM-процессор с 64 вычислительными ядрами. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдерский источник LeaksApplePro. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:16
2020-12-29T15:16
наука
apple
купертино
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584443697_0:104:1984:1220_1920x0_80_0_0_b2b857ef737fb7d81c645de32d449537.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В компании Apple готовят новый ARM-процессор с 64 вычислительными ядрами. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдерский источник LeaksApplePro.Сетевые информаторы не раскрывают подробностей, замечая, что в Apple скоро поделятся подробностями о новой версии платформы Silicon. Такое 64-ядерное решение может стать ультимативным на рынке компьютеров.Представленный осенью 2020 года Apple Silicon M1, располагающий 8 вычислительными ядрами и предназначенный для младших MacBook, оказался производительным решением. 5-нм чип смог обогнать в бенчмарках куда более дорогие процессоры от Intel и AMD, основанных на архитектуре x86.Ранее сообщалось, что в Купертино заняты разработкой 32-ядерного процессора для будущих Mac Pro, выход которых запланирован на конец 2021 года. Версия с 64 ядрами, возможно, увидит свет в 2022 году.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
купертино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584443697_110:0:1874:1323_1920x0_80_0_0_8e326e77e4d54c8331b4c3f1dfbb2cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, купертино, технологии

Apple разрабатывает 64-ядерный процессор ARM для компьютеров

15:16 29.12.2020
 
© ApplemacOS Big Sur
macOS Big Sur - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В компании Apple готовят новый ARM-процессор с 64 вычислительными ядрами. Об этом в своем Twitter сообщает авторитетный инсайдерский источник LeaksApplePro.
Сетевые информаторы не раскрывают подробностей, замечая, что в Apple скоро поделятся подробностями о новой версии платформы Silicon. Такое 64-ядерное решение может стать ультимативным на рынке компьютеров.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 21:45Наука
Apple представила MacBook на собственном процессоре
Представленный осенью 2020 года Apple Silicon M1, располагающий 8 вычислительными ядрами и предназначенный для младших MacBook, оказался производительным решением. 5-нм чип смог обогнать в бенчмарках куда более дорогие процессоры от Intel и AMD, основанных на архитектуре x86.
Ранее сообщалось, что в Купертино заняты разработкой 32-ядерного процессора для будущих Mac Pro, выход которых запланирован на конец 2021 года. Версия с 64 ядрами, возможно, увидит свет в 2022 году.
 
НаукаAppleКупертиноТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
04:38В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие
Лента новостейМолния