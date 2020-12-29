https://ria.ru/20201229/alibasov-1591390673.html
Представитель Алибасова рассказал, почему к продюсеру приезжала полиция
Представитель Алибасова рассказал, почему к продюсеру приезжала полиция
Продюсер Бари Алибасов сам вызвал скорую помощь, однако не открыл ей, так как не услышал стука в дверь, после этого медики вызвали полицию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:19
2020-12-29T14:19
2020-12-29T16:52
шоубиз
бари алибасов
общество
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МОСКВА, 29 дек— РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов сам вызвал скорую помощь, однако не открыл ей, так как не услышал стука в дверь, после этого медики вызвали полицию, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.Ранее в СМИ появилась информация, что к Алибасову по вызову родственников приехали сотрудники правоохранительных органов и вскрыли дверь. Продюсер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения."Вчера у Бари Каримовича возникли проблемы с глотанием — последствие ожога от "Крота", и он вызвал скорую. Сегодня утром ему снова стало нехорошо, он еще раз вызвал скорую. Медики приехали, долго звонили в дверь — у него не работал звонок, а стука он не слышал. Скорая вызвала полицию", — пояснил представитель Алибасова.После этого продюсер сам открыл дверь врачам и полицейским, добавил Горжанкин. Ситуацию уладили, Алибасов чувствует себя нормальноВ июне 2019 года продюсер попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.
https://ria.ru/20201224/razvod-1590779565.html
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бари алибасов, общество
МОСКВА, 29 дек— РИА Новости.
Продюсер Бари Алибасов
сам вызвал скорую помощь, однако не открыл ей, так как не услышал стука в дверь, после этого медики вызвали полицию, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Ранее в СМИ появилась информация, что к Алибасову по вызову родственников приехали сотрудники правоохранительных органов и вскрыли дверь. Продюсер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Вчера у Бари Каримовича возникли проблемы с глотанием — последствие ожога от "Крота", и он вызвал скорую. Сегодня утром ему снова стало нехорошо, он еще раз вызвал скорую. Медики приехали, долго звонили в дверь — у него не работал звонок, а стука он не слышал. Скорая вызвала полицию", — пояснил представитель Алибасова.
После этого продюсер сам открыл дверь врачам и полицейским, добавил Горжанкин. Ситуацию уладили, Алибасов чувствует себя нормально
В июне 2019 года продюсер попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.