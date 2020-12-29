https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html

Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС

Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС

Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:01

2020-12-29T15:01

2020-12-29T15:12

ядерные технологии

белоруссия

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко."Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов", - приводит слова Головченко Sputnik Белоруссия.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.

https://ria.ru/20201222/belaes-1590412773.html

белоруссия

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белоруссия