Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС
15:01 29.12.2020 (обновлено: 15:12 29.12.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
"Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов", - приводит слова Головченко Sputnik Белоруссия.
22 декабря, 15:42На первом блоке БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.