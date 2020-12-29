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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201229/aes-1591398984.html
Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС
Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС
Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:01
2020-12-29T15:12
ядерные технологии
белоруссия
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко."Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов", - приводит слова Головченко Sputnik Белоруссия.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.
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Премьер Белоруссии рассказал, сколько страна сэкономит с запуском АЭС

15:01 29.12.2020 (обновлено: 15:12 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.
"Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов", - приводит слова Головченко Sputnik Белоруссия.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 15:42
На первом блоке БелАЭС началась опытно-промышленная эксплуатация
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.
 
Ядерные технологииБелоруссия
 
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