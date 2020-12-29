https://ria.ru/20201229/advokat-1591320921.html

Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания

Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания

Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству, об этом сообщает... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T06:17

2020-12-29T06:17

2020-12-29T07:13

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

игорь мороков

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.О задержании Сергия ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схимонах опубликовал в Telegram-канале со своими проповедями видео, на котором говорит своим сторонникам, что с ним все хорошо, и просит их ничего не предпринимать.Как сообщает "Коммерсант", Сергия доставили на допрос в СКР по Свердловской области. Поводом для задержания и допроса, по данным издания, стала одна из проповедей Сергия, опубликованных в YouTube, на которой присутствовали дети. Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков ранее обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись на предмет призыва к самоубийствам, поскольку усмотрел в ролике возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян "беззаконно сажают на самоизоляцию". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре был отлучен от церкви.СК ранее возбудил уголовное дело об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/skhimonakh-1590414400.html

https://ria.ru/20201222/monastyr-1590410940.html

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия