Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:17 29.12.2020 (обновлено: 07:13 29.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.
О задержании Сергия ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схимонах опубликовал в Telegram-канале со своими проповедями видео, на котором говорит своим сторонникам, что с ним все хорошо, и просит их ничего не предпринимать.
Как сообщает "Коммерсант", Сергия доставили на допрос в СКР по Свердловской области. Поводом для задержания и допроса, по данным издания, стала одна из проповедей Сергия, опубликованных в YouTube, на которой присутствовали дети.
Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков ранее обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись на предмет призыва к самоубийствам, поскольку усмотрел в ролике возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян "беззаконно сажают на самоизоляцию". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре был отлучен от церкви.
СК ранее возбудил уголовное дело об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.