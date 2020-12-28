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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/zyuganov-1591226191.html
Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации
Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации
Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:30
2020-12-28T14:32
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
геннадий зюганов
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои противопоказания."Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательную вакцинацию от COVID) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Также он отметил, что для обязательной вакцинации "всех подряд" нужно произвести по крайней мере минимум 60 миллионов доз вакцины, однако, по мнению политика, экономика РФ с этим не справится сейчас.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, геннадий зюганов, общество

Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации

14:30 28.12.2020 (обновлено: 14:32 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои противопоказания.
"Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательную вакцинацию от COVID) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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Также он отметил, что для обязательной вакцинации "всех подряд" нужно произвести по крайней мере минимум 60 миллионов доз вакцины, однако, по мнению политика, экономика РФ с этим не справится сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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