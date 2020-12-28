https://ria.ru/20201228/zyuganov-1591226191.html
Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации
Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации
Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:30
2020-12-28T14:30
2020-12-28T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
геннадий зюганов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ef993b34a233c22b9acbf3d6f2246a1.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои противопоказания."Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательную вакцинацию от COVID) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Также он отметил, что для обязательной вакцинации "всех подряд" нужно произвести по крайней мере минимум 60 миллионов доз вакцины, однако, по мнению политика, экономика РФ с этим не справится сейчас.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591171429.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ce8fdaa223ccae2c00e6c259842c6fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, геннадий зюганов, общество