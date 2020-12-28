https://ria.ru/20201228/zyuganov-1591226191.html

Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации

Зюганов объяснил, почему выступает против обязательной вакцинации

Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:30

2020-12-28T14:30

2020-12-28T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

геннадий зюганов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ef993b34a233c22b9acbf3d6f2246a1.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса: политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои противопоказания."Нет. Я считаю, что не надо (делать обязательную вакцинацию от COVID) по одной причине: потому что против любой вакцины есть противопоказания… Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Также он отметил, что для обязательной вакцинации "всех подряд" нужно произвести по крайней мере минимум 60 миллионов доз вакцины, однако, по мнению политика, экономика РФ с этим не справится сейчас.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591171429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, геннадий зюганов, общество