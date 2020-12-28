https://ria.ru/20201228/zvezdy-1591284745.html

Китайские астрономы открыли около 600 высокоскоростных звезд

Китайские астрономы открыли около 600 высокоскоростных звезд

Команда китайских учёных на основе анализа данных, полученных при помощи китайского телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:52

2020-12-28T18:52

2020-12-28T18:52

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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Команда китайских учёных на основе анализа данных, полученных при помощи китайского телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) и европейского орбитального телескопа GAIA, открыла 591 высокоскоростную звезду."Высокоскоростными" называются звёзды с огромной пространственной скоростью, которые могут в какой-то момент покинуть свою галактику. Среди вновь открытых звезд 43 могут избежать гравитационных ограничений Млечного Пути в будущем улететь в межгалактическое пространство.С момента открытия первой подобной звезды в 2005 году, подобных космических тел было открыто более 550. Благодаря новому открытию их число удвоилось, отметила сотрудница Государственной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) и один из авторов научной статьи об открытии, опубликованной в онлайн версии журнала The Astrophysical Journal Supplement Series, ApJS, Ли Иньби.Высокоскоростные звезды могут помочь людям глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой, таких как среда вокруг чёрных дыр и структура Млечного Пути, добавил научный сотрудник NAOC Лу Юцзюнь.Учёные также проанализировали химические и кинематические свойства 591 высокоскоростной звезды и обнаружили, что они представляют собой звёзды внутреннего гало. "Их низкая металличность указывает на то, что основная часть звёздного гало образовалась в результате слияния и распада карликовых галактик", - резюмировал другой исследователь из NAOC Чжао Ган.

https://ria.ru/20201225/stantsii-1590913084.html

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космос - риа наука, китай