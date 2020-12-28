https://ria.ru/20201228/zveroboy-1591239380.html

Против депрессии и инфекций: чем полезен и опасен зверобой

Против депрессии и инфекций: чем полезен и опасен зверобой

ИЗверобой продырявленный — это вид растений семейства Зверобойные, обладающий многими целебными свойствами. О пользе и вреде — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:49

2020-12-28T15:49

2020-12-28T15:49

здоровый образ жизни (зож)

витамины

растения

питание

продукты

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ИЗверобой продырявленный — это вид растений семейства Зверобойные, обладающий многими целебными свойствами. О пользе и вреде — в материале РИА Новости. Лечебные свойства зверобояЭто растение считается одним из самых популярных в фитотерапии и известно с давних пор. Его используют как в свежем, так и в сушеном виде, добавляют в чай, из него изготавливают настои, настойки или отвары. Трава зверобоя может нормализовать обменные процессы в организме, оказывать противовоспалительное, антисептическое, противомикробное, антибактериальное, мочегонное, кровоостанавливающее, болеутоляющее, ранозаживляющее, желчегонное действие. Зверобой помогает при желудочно-кишечных заболеваниях, например, гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, поносе и геморрое. Также тонизирует организм, способствует восстановлению после болезней и заживлению ран, стимулируя рост клеток. Особенно известно действие растения в качестве антидепрессанта и успокаивающего натурального препарата, который борется с бессонницей, в том числе, помогая легче переносить стресс. Входящие в его состав компоненты замедляют старение организма, поддерживают здоровье глаз, улучшают состояние кожи и укрепляют сердечно-сосудистую систему.Состав зверобояЗверобой обладает уникальным составом, в который входят железо, цинк, марганец, калий, селен, медь, а также витамины А, С, Е, Р. Кроме этого, растение богато дубильными и смолистыми веществами, эфирными маслами, флавоноидами, каротиноидами, антоцианами, холином, ретинолом, аскорбиновой и никотиновой кислотами.Показания зверобояВ медицине трава зверобоя применяется для лечения реактивных и эндогенных депрессий, тревожных состояний и нарушений сна. Благодаря витаминам группы B растение оказывает седативное действие, улучшает работу нервной системы, при этом гиперицин в его составе повышает уровень дофамина. Полезные свойства зверобоя рекомендуют для терапии микробных инфекций, различных поражений кожи, в том числе ожогов. Болеутоляющее действие способствует снятию неприятных ощущений при заболеваниях суставов, а также при проблемах с пищеварением. Зверобой для мужчин повышает выносливость, снимает напряжение, укрепляет суставы. Отвары и настои травы могут выводить из организма лишнюю жидкость, нормализуют отток желчи из печени, способны бороться с паразитами. Растение эффективно и против поражений пищеварительного тракта, обладает отхаркивающим действием, применяется при простудах и ОРВИ. Помимо этого, лечебные свойства зверобоя заключаются в снятии отечности, улучшении кровотока. Препараты на основе растения применяют наружно при лечении абсцессов, флегмон, инфицированных ран.Полезные вещества в составе растения применяются в косметологии для улучшения цвета лица и разглаживания морщин. Противопоказания зверобояСреди побочных действий выделяют состояние фотосенсибилизации, когда кожа становится слишком чувствительной к ультрафиолету. Также растение может спровоцировать манию у людей с биполярным расстройством и усилить тревожное состояние за счет тонизирующего действия. Зверобой противопоказан при беременности и во время грудного вскармливания, детям до 12 лет. Не стоит его употреблять и тем, кто страдает гипертонической болезнью, перенес трансплантацию органов или тканей. Может вызывать аллергию — высыпания на коже, зуд, провоцировать головные боли, поносы, запоры, анемию. Не рекомендуется людям с ВИЧ. Из-за большого количества побочных эффектов и противопоказаний применять растение следует только после консультации с врачом. Способы применения зверобояОдна из популярных форм выпуска — настойка зверобоя. Она помогает убирать воспаления в полости рта при гингивите и стоматите и используется для полоскания, в том числе, горла во время простуды. Также ей можно обрабатывать раны для их обеззараживания. Настой применяется при болях в теле, проблемах с пищеварением, улучшает сон и общее состояние организма. Зверобой заваривают так: 3 ст. ложки заливают одним стаканом кипятка и дают настояться в тепле не менее двух часов. Отвар из растения делается путем варки сырья в кипятке не менее 30 минут. Он пригодится для протирания кожи, чтобы замедлить ее старение, или для опрыскивания волос. При применении внутрь поможет справиться с тревожностью. Зверобойный чай будет полезен перед сном, снимет усталость, напряжение, нервное возбуждение. Действие на организмПопадая внутрь человека, зверобой оказывает противовоспалительное, общеукрепляющее, регенерирующее, детоксикационное действие, уничтожает бактерии и микробы, благотворно влияет на нервную систему.

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https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

https://ria.ru/20201201/dushitsa-1587146397.html

https://ria.ru/20201120/steviya-1585572169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), витамины, растения, питание, продукты