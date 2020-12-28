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Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/zhelaniya-1591167690.html
Исследование показало, что загадают россияне в новогоднюю ночь
Исследование показало, что загадают россияне в новогоднюю ночь
Треть россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов (20%), показало... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:15
2020-12-28T08:15
новый год—2021
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Треть россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов (20%), показало исследование Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%), счастье (42%). Россияне также загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля (28%), найти свое призвание (23%).Загадывать будут и провести год без катаклизмов и катастроф (19%), найти любовь (15%), отправиться в путешествие мечты (14%) и не заболеть коронавирусом (10%). Некоторые хотят провести на удаленке весь год (7%), а вот желающих поскорее вернуться на работу в офис несколько меньше (2%).Наименьшие доли опрошенных - всего по 1% - загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html
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353
60
россия, общество

Исследование показало, что загадают россияне в новогоднюю ночь

08:15 28.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Треть россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавируса в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов (20%), показало исследование Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%), счастье (42%). Россияне также загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля (28%), найти свое призвание (23%).
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Наименьшие доли опрошенных - всего по 1% - загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.
Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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