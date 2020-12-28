https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591308930.html

Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко

Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко

Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T22:11

2020-12-28T22:11

2020-12-28T22:11

россия

михаил добкин

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176698_0:114:2185:1343_1920x0_80_0_0_6273c59492e2ff30f2b9f0c49f902118.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, он не выполнил своих обещаний.Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".Добкин в интервью RT рассказал, что голосовал за Зеленского во втором туре, потому что считал, что он "идеальный персонаж для Украины постмайданной", но ошибся."Он превратился в Петра Алексеевича, как так и есть? Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко", - сказал Добкин.На вопрос о возможности нормализации отношений Украины и России Добкин ответил утвердительно, подчеркнув, что для Киева очень важен рынок, который формируется на территории Российской Федерации, бывших стран Советского Союза."Там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы. Потому что, торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать. Даже ругаться сложно. Поэтому мир будет восстановлен", - считает он.Добкин уверен, что "ничего невозможного нет". "Мы будем удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена", - считает он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201228/donbass-1591308617.html

https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591156798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/zelenskiy-1591134864.html

россия

москва

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил добкин, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, харьков