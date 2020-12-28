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Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко
Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко
Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:11
2020-12-28T22:11
россия
михаил добкин
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
харьков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, он не выполнил своих обещаний.Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".Добкин в интервью RT рассказал, что голосовал за Зеленского во втором туре, потому что считал, что он "идеальный персонаж для Украины постмайданной", но ошибся."Он превратился в Петра Алексеевича, как так и есть? Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко", - сказал Добкин.На вопрос о возможности нормализации отношений Украины и России Добкин ответил утвердительно, подчеркнув, что для Киева очень важен рынок, который формируется на территории Российской Федерации, бывших стран Советского Союза."Там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы. Потому что, торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать. Даже ругаться сложно. Поэтому мир будет восстановлен", - считает он.Добкин уверен, что "ничего невозможного нет". "Мы будем удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена", - считает он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201228/donbass-1591308617.html
https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591156798.html
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россия, михаил добкин, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, харьков

Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко

22:11 28.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, он не выполнил своих обещаний.
Ранее социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского "разочарованием года". А по данным фонда "Демократические инициативы", почти треть украинцев вообще присвоили своему президенту звание "неудачник года".
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Добкин в интервью RT рассказал, что голосовал за Зеленского во втором туре, потому что считал, что он "идеальный персонаж для Украины постмайданной", но ошибся.
"Он превратился в Петра Алексеевича, как так и есть? Где тот Зеленский, за которого я голосовал? Верните мне его. Но я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал. Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко", - сказал Добкин.
На вопрос о возможности нормализации отношений Украины и России Добкин ответил утвердительно, подчеркнув, что для Киева очень важен рынок, который формируется на территории Российской Федерации, бывших стран Советского Союза.
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"Там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы. Потому что, торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать. Даже ругаться сложно. Поэтому мир будет восстановлен", - считает он.
Добкин уверен, что "ничего невозможного нет". "Мы будем удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена", - считает он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияМихаил ДобкинПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваХарьков
 
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