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Песков раскритиковал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
Песков раскритиковал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T00:26
2020-12-28T00:26
анджей дуда
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
европа
севастополь
украина
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.Высказывание ЗеленскогоЗеленский в январе во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.Реакция РоссииСлова Зеленского вызвали резкую критику в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказыванием украинского лидера. Он также отметил, что высказывания Зеленского ничего кроме сожаления и непонимания не вызывают.Сенатор Олег Морозов отметил, что считать СССР виновником Второй мировой войны может или политический безумец, или махровый фальсификатор, а депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел заявление Зеленского предательством.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала невероятным искажением и наглым перевиранием истории заявление Зеленского, который причислил Советский Союз к виновникам Второй мировой войны, а член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что это высказывание звучит как спланированная антироссийская акция.Сам Владимир Путин в феврале в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/zelenskiy-1591134864.html
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анджей дуда, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, европа, севастополь, украина, в мире

Песков раскритиковал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

00:26 28.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.
По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.
"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне", — отметил пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что и на Украине много таких людей.

Высказывание Зеленского

Зеленский в январе во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".
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Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

Реакция России

Слова Зеленского вызвали резкую критику в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказыванием украинского лидера. Он также отметил, что высказывания Зеленского ничего кроме сожаления и непонимания не вызывают.
Сенатор Олег Морозов отметил, что считать СССР виновником Второй мировой войны может или политический безумец, или махровый фальсификатор, а депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел заявление Зеленского предательством.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала невероятным искажением и наглым перевиранием истории заявление Зеленского, который причислил Советский Союз к виновникам Второй мировой войны, а член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что это высказывание звучит как спланированная антироссийская акция.
Сам Владимир Путин в феврале в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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