https://ria.ru/20201228/zdravookhranenie-1591243966.html

Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении

Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:45

2020-12-28T15:45

2020-12-28T15:45

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса."Я думаю, что все-таки кадры", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, какое место в работе системы она считает самым узким."Потому что кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, еще в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", - добавила она.Голикова добавила, что и койки, и медицинский персонал пришлось перестроить на борьбу с пандемией."И очень многие врачи переподготовились и начали оказывать помощь", - заключила она.

https://ria.ru/20201222/mishustin-1590427988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество