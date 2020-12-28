Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/zdravookhranenie-1591243966.html
Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:45
2020-12-28T15:45
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724693_0:65:3124:1822_1920x0_80_0_0_f079f8a94a08c73c3fe588c9a5d957ec.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса."Я думаю, что все-таки кадры", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, какое место в работе системы она считает самым узким."Потому что кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, еще в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", - добавила она.Голикова добавила, что и койки, и медицинский персонал пришлось перестроить на борьбу с пандемией."И очень многие врачи переподготовились и начали оказывать помощь", - заключила она.
https://ria.ru/20201222/mishustin-1590427988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce843be137bd50a154549247c25b0998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении

15:45 28.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса.
"Я думаю, что все-таки кадры", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, какое место в работе системы она считает самым узким.
"Потому что кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, еще в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", - добавила она.
Голикова добавила, что и койки, и медицинский персонал пришлось перестроить на борьбу с пандемией.
"И очень многие врачи переподготовились и начали оказывать помощь", - заключила она.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:44Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:26Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
16:24Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
16:24Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
16:24Власти извлекли серьезные уроки из пандемии, заявила Голикова
16:24Более половины смертей в России связаны с коронавирусом, заявила Голикова
16:21Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
16:21Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
16:20Голикова отметила профессионализм российских врачей
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
Лента новостейМолния