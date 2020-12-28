https://ria.ru/20201228/zdravookhranenie-1591243966.html
Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:45
2020-12-28T15:45
2020-12-28T15:45
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724693_0:65:3124:1822_1920x0_80_0_0_f079f8a94a08c73c3fe588c9a5d957ec.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса."Я думаю, что все-таки кадры", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, какое место в работе системы она считает самым узким."Потому что кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, еще в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", - добавила она.Голикова добавила, что и койки, и медицинский персонал пришлось перестроить на борьбу с пандемией."И очень многие врачи переподготовились и начали оказывать помощь", - заключила она.
https://ria.ru/20201222/mishustin-1590427988.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce843be137bd50a154549247c25b0998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
назвала нехватку кадров наиболее узким местом в работе системе здравоохранения РФ в ситуации с распространением коронавируса.
"Я думаю, что все-таки кадры", - сказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале
, отвечая на вопрос, какое место в работе системы она считает самым узким.
"Потому что кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, еще в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", - добавила она.
Голикова добавила, что и койки, и медицинский персонал пришлось перестроить на борьбу с пандемией.
"И очень многие врачи переподготовились и начали оказывать помощь", - заключила она.