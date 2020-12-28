https://ria.ru/20201228/zdravookhranenie-1591209263.html
Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19
Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:59
2020-12-28T12:59
2020-12-28T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590609654_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef39501b63e477de60ae325ef0c0c6e6.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19."Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией", - сказала она.Ранее вице-премьер уже обращала внимание на то, что вакцинация от коронавируса в новогодние каникулы прекращаться не должна. Это особенно важно связи с тем, что она вводится в два этапа.Она также поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации и аптеки с 1 по 11 января, Минпромторгу и производителям - организовать производство лекарств, обратив внимание на их достаточность во время праздников, Росздравнадзору - осуществлять мониторинг ассортимента препаратов.Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 против 11 656 на пике весенней волны коронавируса в мае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590609654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a99805edb1e1ede90f72e2bdc6dd2ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19.
"Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией", - сказала она.
"С учетом того, что медицинские работники и медицинский персонал, который завязан на это, будут продолжать работать в праздничные дни, ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни", - подчеркнула вице-премьер.
Ранее вице-премьер уже обращала внимание на то, что вакцинация от коронавируса в новогодние каникулы прекращаться не должна. Это особенно важно связи с тем, что она вводится в два этапа.
Она также поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации и аптеки с 1 по 11 января, Минпромторгу и производителям - организовать производство лекарств, обратив внимание на их достаточность во время праздников, Росздравнадзору - осуществлять мониторинг ассортимента препаратов.
Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 против 11 656 на пике весенней волны коронавируса в мае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.