https://ria.ru/20201228/zdravookhranenie-1591209263.html

Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19

Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:59

2020-12-28T12:59

2020-12-28T13:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19."Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией", - сказала она.Ранее вице-премьер уже обращала внимание на то, что вакцинация от коронавируса в новогодние каникулы прекращаться не должна. Это особенно важно связи с тем, что она вводится в два этапа.Она также поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации и аптеки с 1 по 11 января, Минпромторгу и производителям - организовать производство лекарств, обратив внимание на их достаточность во время праздников, Росздравнадзору - осуществлять мониторинг ассортимента препаратов.Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 против 11 656 на пике весенней волны коронавируса в мае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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