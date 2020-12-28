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Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19
Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:59
2020-12-28T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19."Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией", - сказала она.Ранее вице-премьер уже обращала внимание на то, что вакцинация от коронавируса в новогодние каникулы прекращаться не должна. Это особенно важно связи с тем, что она вводится в два этапа.Она также поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации и аптеки с 1 по 11 января, Минпромторгу и производителям - организовать производство лекарств, обратив внимание на их достаточность во время праздников, Росздравнадзору - осуществлять мониторинг ассортимента препаратов.Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 против 11 656 на пике весенней волны коронавируса в мае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19

12:59 28.12.2020 (обновлено: 13:08 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУстановка новогодней ели в "красной зоне" больницы скорой помощи во Владикавказе
Установка новогодней ели в красной зоне больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РИА Новости о работе здравоохранения в праздники из-за COVID-19.
"Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией", - сказала она.

"С учетом того, что медицинские работники и медицинский персонал, который завязан на это, будут продолжать работать в праздничные дни, ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее вице-премьер уже обращала внимание на то, что вакцинация от коронавируса в новогодние каникулы прекращаться не должна. Это особенно важно связи с тем, что она вводится в два этапа.
Она также поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации и аптеки с 1 по 11 января, Минпромторгу и производителям - организовать производство лекарств, обратив внимание на их достаточность во время праздников, Росздравнадзору - осуществлять мониторинг ассортимента препаратов.
Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 против 11 656 на пике весенней волны коронавируса в мае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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