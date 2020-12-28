https://ria.ru/20201228/zapret-1591231369.html

В Тюмени людям из групп риска запретили посещать храмы на Рождество

В Тюмени людям из групп риска запретили посещать храмы на Рождество

Правительство Тюменской области запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях, сообщает в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:53

2020-12-28T14:53

2020-12-28T14:53

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса."В период празднования Рождества Христова и Нового года в храмах введено ограничение на участие в богослужении и других религиозных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.Постановлением правительства Тюменской области также введены дополнительные ограничения по работе банных комплексов. Запрещена их работа с 23.00 до 6.00. По-прежнему остаются под запретом зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита с 23.00 до 6.00.Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников рекомендуется сократить до 50. Обязательными для жителей региона остаются ношение масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, уточняет штаб.За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html

https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область