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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201228/zapret-1591231369.html
В Тюмени людям из групп риска запретили посещать храмы на Рождество
В Тюмени людям из групп риска запретили посещать храмы на Рождество
Правительство Тюменской области запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях, сообщает в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:53
2020-12-28T14:53
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса."В период празднования Рождества Христова и Нового года в храмах введено ограничение на участие в богослужении и других религиозных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.Постановлением правительства Тюменской области также введены дополнительные ограничения по работе банных комплексов. Запрещена их работа с 23.00 до 6.00. По-прежнему остаются под запретом зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита с 23.00 до 6.00.Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников рекомендуется сократить до 50. Обязательными для жителей региона остаются ношение масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, уточняет штаб.За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область

В Тюмени людям из групп риска запретили посещать храмы на Рождество

14:53 28.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковТобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"В период празднования Рождества Христова и Нового года в храмах введено ограничение на участие в богослужении и других религиозных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:24Религия и мировоззрение
Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх
Постановлением правительства Тюменской области также введены дополнительные ограничения по работе банных комплексов. Запрещена их работа с 23.00 до 6.00. По-прежнему остаются под запретом зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита с 23.00 до 6.00.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников рекомендуется сократить до 50. Обязательными для жителей региона остаются ношение масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, уточняет штаб.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская область
 
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