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На акции протеста в Армении задержали восемь противников Пашиняна
На акции протеста в Армении задержали восемь противников Пашиняна
Восемь человек задержаны в понедельник на акции протеста у здания парламента Армении, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:16
2020-12-28T11:16
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Восемь человек задержаны в понедельник на акции протеста у здания парламента Армении, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."На данный момент в полицейские участки доставлены восемь человек" - сказал собеседник агентства.Акция протеста у здания парламента проходит в день проведения внеочередного заседания законодательного органа. Само здание оцеплено полицией. Протестующие закидали яйцами машины депутатов, произошла стычка депутата правящей фракции "Мой шаг" Сисака Габриеляна с оппозиционерами.Участники акций в Ереване требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201227/armeniya-1591149339.html
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никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

На акции протеста в Армении задержали восемь противников Пашиняна

11:16 28.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Восемь человек задержаны в понедельник на акции протеста у здания парламента Армении, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"На данный момент в полицейские участки доставлены восемь человек" - сказал собеседник агентства.
Акция протеста у здания парламента проходит в день проведения внеочередного заседания законодательного органа. Само здание оцеплено полицией. Протестующие закидали яйцами машины депутатов, произошла стычка депутата правящей фракции "Мой шаг" Сисака Габриеляна с оппозиционерами.
Участники акций в Ереване требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 21:09
Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент
 
Никол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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