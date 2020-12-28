https://ria.ru/20201228/xiaomi-1591258443.html
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 представлен официально
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 представлен официально
Под занавес 2020 года Xiaomi показала новый флагманский смартфон Mi 11. Новинку представили на мероприятии, которое транслировалось в онлайне. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:38
2020-12-28T16:38
2020-12-28T16:57
наука
qualcomm
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технологии
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Под занавес 2020 года Xiaomi показала новый флагманский смартфон Mi 11. Новинку представили на мероприятии, которое транслировалось в онлайне.Телефон получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+. Разумеется, не забыли здесь и про высокую частоту обновления картинки, которая составляет 120 герц. Дисплей прикрыт стеклом последнего поколения Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает на 50 процентов лучшую устойчивость к падениям и вдвое устойчивее к царапинам.Xiaomi Mi 11 стал первым представленным смартфоном, основанным на платформе Qualcomm Snapdragon 888, наиболее производительном решении в мире Android. В смартфоне может быть 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Все версии поддерживают 5G.Флагман модельной линейки Xiaomi получил главную камеру на 108 Мп, сенсор которой дизайнерски подчеркнут. Датчик имеет оптическую стабилизацию. Вместе с ним работают 13-Мп сверхширокоугольник и 5-Мп макрообъектив.Mi 11 предлагает стереопару, настроенную специалистами Harman Kardon, проводную зарядку на 55 ватт, беспроводную зарядку 50 ватт и емкую батарею на 4600 мАч.Смартфон станет доступен для покупки в Китае уже в январе 2021 года. Базовая версия на внутреннем рынке предложат за 3 999 юаней (примерно 45 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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qualcomm, xiaomi inc, google android, технологии
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Под занавес 2020 года Xiaomi показала новый флагманский смартфон Mi 11. Новинку представили на мероприятии, которое транслировалось в онлайне.
Телефон получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+. Разумеется, не забыли здесь и про высокую частоту обновления картинки, которая составляет 120 герц. Дисплей прикрыт стеклом последнего поколения Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает на 50 процентов лучшую устойчивость к падениям и вдвое устойчивее к царапинам.
Xiaomi Mi 11 стал первым представленным смартфоном, основанным на платформе Qualcomm
Snapdragon 888, наиболее производительном решении в мире Android
. В смартфоне может быть 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Все версии поддерживают 5G.
Флагман модельной линейки Xiaomi получил главную камеру на 108 Мп, сенсор которой дизайнерски подчеркнут. Датчик имеет оптическую стабилизацию. Вместе с ним работают 13-Мп сверхширокоугольник и 5-Мп макрообъектив.
Mi 11 предлагает стереопару, настроенную специалистами Harman Kardon, проводную зарядку на 55 ватт, беспроводную зарядку 50 ватт и емкую батарею на 4600 мАч.
Смартфон станет доступен для покупки в Китае
уже в январе 2021 года. Базовая версия на внутреннем рынке предложат за 3 999 юаней (примерно 45 000 рублей по текущему курсу).