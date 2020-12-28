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В России за сутки выписали 20 480 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 20 480 человек после COVID-19
В России за сутки выписаны 20 480 человек после COVID-19 , за все время пандемии — 2 471 309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:43
2020-12-28T10:43
2020-12-28T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 480 человек после COVID-19 , за все время пандемии — 2 471 309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 471 309", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5 166 человек, в Санкт-Петербурге — 2 248, в Подмосковье — 1 350.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург