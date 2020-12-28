https://ria.ru/20201228/vypiska-1591183156.html

В России за сутки выписали 20 480 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 20 480 человек после COVID-19

В России за сутки выписаны 20 480 человек после COVID-19 , за все время пандемии — 2 471 309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:43

2020-12-28T10:43

2020-12-28T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 480 человек после COVID-19 , за все время пандемии — 2 471 309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 471 309", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5 166 человек, в Санкт-Петербурге — 2 248, в Подмосковье — 1 350.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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