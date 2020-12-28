https://ria.ru/20201228/vykhodnoy-1591228905.html

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Северная Осетия объявила 31 декабря выходным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:44

2020-12-28T14:44

2020-12-28T15:07

михаил мишустин

владимир путин

новый год—2021

республика северная осетия - алания

общество

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ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Северная Осетия объявила 31 декабря выходным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31-е число выходным. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, согласно которому 5 ноября и 31 декабря станут нерабочими: их перенесут с 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

https://ria.ru/20201224/god-byka-1590649679.html

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михаил мишустин, владимир путин, республика северная осетия - алания, общество