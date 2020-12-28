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В ЦАР состоялись президентские и парламентские выборы
В ЦАР состоялись президентские и парламентские выборы
Президентские и парламентские выборы в Центральноафриканской Республике состоялись, явка была высокой, официальные результаты будут объявлены не ранее 4 января... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:31
2020-12-28T11:40
владимир титоренко (посол россии в цар )
франсуа бозизе
банги
цар
оон
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Центральноафриканской Республике состоялись, явка была высокой, официальные результаты будут объявлены не ранее 4 января сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко."Президентские и парламентские выборы состоялись, явка избирателей была очень высокой", - сообщил посол.По его словам, конкретную цифру назвать сложно, так как значительная территория находится не под контролем правительства и с ней нет прямой связи, подсчет избирателей будет осуществлен позднее, а потом уже начнется подсчет голосов."Официальные результаты будут объявлены не ранее 4 января", - сказал Титоренко.При этом он отметил, что заминка произошла в городе Бамбари, где боевики не давали открыть избирательные участки."Они просто открылись с опозданием на два часа. Явка тоже была высокой, никаких откровенных провокаций не было. Безопасность на выборах обеспечивали войска ООН", - рассказал собеседник агентства.По его словам, бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, чья кандидатура была снята с президентских выборов, призвал народ не ходить на голосование, однако к его призыву никто не прислушался."Большую роль сыграла ООН и группа "пять плюс" – послы РФ, США, Франции, представители ЕС, Афросоюза, Экономического сообщества стран Центральной Африки и Всемирного банка. Благодаря скоординированным усилиям мирового сообщества удалось сорвать провокации, которые готовились бывшим президентом Бозизе", - сообщил российский дипломат.В воскресенье в ЦАР прошло голосование на президентских и парламентских выборах. На пост президента Центральноафриканской республики претендуют 17 человек, в том числе нынешний президент Фостен-Арканж Туадера, который баллотируется на второй срок.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
https://ria.ru/20201228/car-1591163883.html
https://ria.ru/20201222/instruktory-1590447651.html
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владимир титоренко (посол россии в цар ), франсуа бозизе, банги, цар, оон, в мире

В ЦАР состоялись президентские и парламентские выборы

11:31 28.12.2020 (обновлено: 11:40 28.12.2020)
 
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Центральноафриканской Республике состоялись, явка была высокой, официальные результаты будут объявлены не ранее 4 января сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Президентские и парламентские выборы состоялись, явка избирателей была очень высокой", - сообщил посол.
По его словам, конкретную цифру назвать сложно, так как значительная территория находится не под контролем правительства и с ней нет прямой связи, подсчет избирателей будет осуществлен позднее, а потом уже начнется подсчет голосов.
"Официальные результаты будут объявлены не ранее 4 января", - сказал Титоренко.
При этом он отметил, что заминка произошла в городе Бамбари, где боевики не давали открыть избирательные участки.
"Они просто открылись с опозданием на два часа. Явка тоже была высокой, никаких откровенных провокаций не было. Безопасность на выборах обеспечивали войска ООН", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, чья кандидатура была снята с президентских выборов, призвал народ не ходить на голосование, однако к его призыву никто не прислушался.
"Большую роль сыграла ООН и группа "пять плюс" – послы РФ, США, Франции, представители ЕС, Афросоюза, Экономического сообщества стран Центральной Африки и Всемирного банка. Благодаря скоординированным усилиям мирового сообщества удалось сорвать провокации, которые готовились бывшим президентом Бозизе", - сообщил российский дипломат.
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В воскресенье в ЦАР прошло голосование на президентских и парламентских выборах. На пост президента Центральноафриканской республики претендуют 17 человек, в том числе нынешний президент Фостен-Арканж Туадера, который баллотируется на второй срок.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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