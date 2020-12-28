https://ria.ru/20201228/vuz-1591167311.html

На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей

На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей

Российски вузам было направлено на поддержку более 15 миллиардов рублей, распределялись средства выборочно в зависимости от финансового благополучия... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:09

2020-12-28T08:09

2020-12-28T09:10

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российски вузам было направлено на поддержку более 15 миллиардов рублей, распределялись средства выборочно в зависимости от финансового благополучия университета, планируется направить еще один транш, его параметры пока не определены, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Что касается поддержки, то государство дважды такую поддержку оказало. Летом был первый транш, достаточно большой - 9,6 миллиарда (рублей - ред.), и вот в шесть с небольшим миллиарда была в декабре оказана поддержка. Поддержка оказывалась селективно, дифференцированно, в зависимости от финансового благополучия университета", - рассказал он журналистам.Фальков отметил, что у ряда университетов очень грамотный финансовый менеджмент и есть неплохие заделы. Министр напомнил, что многие вузы в ситуации пандемии пошли на беспрецедентные решения, они помогли и профинансировали студентам транспортные издержки, часть вузов в общежитиях кормят студентов и предоставляют им автобусы. На это идут те средства, которые вузы могли бы направить на исследовательскую или образовательную деятельности, но "они сегодня тратят, понимая, что в сложный год надо помогать студентам"."Мы будем оказывать поддержку и дальше. Тут параметры, понимаете, они зависят от того, это же все счетные вещи, от того, насколько действительно потребность у вузов (есть - ред.)", - пояснил Фальков.

https://ria.ru/20201228/studenty-1591166784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество