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На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей
На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей
Российски вузам было направлено на поддержку более 15 миллиардов рублей, распределялись средства выборочно в зависимости от финансового благополучия... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:09
2020-12-28T09:10
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российски вузам было направлено на поддержку более 15 миллиардов рублей, распределялись средства выборочно в зависимости от финансового благополучия университета, планируется направить еще один транш, его параметры пока не определены, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Что касается поддержки, то государство дважды такую поддержку оказало. Летом был первый транш, достаточно большой - 9,6 миллиарда (рублей - ред.), и вот в шесть с небольшим миллиарда была в декабре оказана поддержка. Поддержка оказывалась селективно, дифференцированно, в зависимости от финансового благополучия университета", - рассказал он журналистам.Фальков отметил, что у ряда университетов очень грамотный финансовый менеджмент и есть неплохие заделы. Министр напомнил, что многие вузы в ситуации пандемии пошли на беспрецедентные решения, они помогли и профинансировали студентам транспортные издержки, часть вузов в общежитиях кормят студентов и предоставляют им автобусы. На это идут те средства, которые вузы могли бы направить на исследовательскую или образовательную деятельности, но "они сегодня тратят, понимая, что в сложный год надо помогать студентам"."Мы будем оказывать поддержку и дальше. Тут параметры, понимаете, они зависят от того, это же все счетные вещи, от того, насколько действительно потребность у вузов (есть - ред.)", - пояснил Фальков.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей

08:09 28.12.2020 (обновлено: 09:10 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российски вузам было направлено на поддержку более 15 миллиардов рублей, распределялись средства выборочно в зависимости от финансового благополучия университета, планируется направить еще один транш, его параметры пока не определены, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Что касается поддержки, то государство дважды такую поддержку оказало. Летом был первый транш, достаточно большой - 9,6 миллиарда (рублей - ред.), и вот в шесть с небольшим миллиарда была в декабре оказана поддержка. Поддержка оказывалась селективно, дифференцированно, в зависимости от финансового благополучия университета", - рассказал он журналистам.
Фальков отметил, что у ряда университетов очень грамотный финансовый менеджмент и есть неплохие заделы. Министр напомнил, что многие вузы в ситуации пандемии пошли на беспрецедентные решения, они помогли и профинансировали студентам транспортные издержки, часть вузов в общежитиях кормят студентов и предоставляют им автобусы. На это идут те средства, которые вузы могли бы направить на исследовательскую или образовательную деятельности, но "они сегодня тратят, понимая, что в сложный год надо помогать студентам".
"Мы будем оказывать поддержку и дальше. Тут параметры, понимаете, они зависят от того, это же все счетные вещи, от того, насколько действительно потребность у вузов (есть - ред.)", - пояснил Фальков.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
08:05
Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно
 
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
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