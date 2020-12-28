https://ria.ru/20201228/vlast-1591309232.html
Бывший мэр Харькова назвал посольство США реальной властью на Украине
Бывший мэр Харькова назвал посольство США реальной властью на Украине
Посольство США в Киеве обладает большей властью на Украине, чем суверенный президент страны, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:14
2020-12-28T22:14
2020-12-28T22:14
михаил добкин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Посольство США в Киеве обладает большей властью на Украине, чем суверенный президент страны, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин в интервью RT.Отвечая на вопрос о том, кто является реальной властью на Украине, Добкин сказал: "Посольство США". Он отметил перемены, произошедшие во взглядах президента страны Владимира Зеленского, и выразил уверенность в том, что за этим стоит "очень серьезное внешнее влияние"."Потому как меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого. То есть если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр", - пояснил он.Добкин сравнил отношения киевской администрации и американской дипмиссии со временами Золотой Орды."И вот это главное подтверждение, что у него есть… помните… по истории в учебнике, когда русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду, в район современной Астрахани. Они приезжали, получали разрешение на правление… какой-то территорией и давали какие-то гарантии, обязательства, что они будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении… Так вот, то же самое происходит, просто из Астрахани все это переместилось в Киев, в Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине", - подчеркнул он."Там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол. И тем не менее, этот человек, эта женщина, из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства", - резюмировал Добкин.Временно поверенный в делах США на Украине - Кристина Квин, она занимает этот пост с января этого года.
https://ria.ru/20201228/donbass-1591308617.html
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михаил добкин, верховная рада украины, владимир зеленский, харьков, сша, украина
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Посольство США
в Киеве
обладает большей властью на Украине
, чем суверенный президент страны, заявил бывший мэр Харькова
, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин
в интервью RT
.
Отвечая на вопрос о том, кто является реальной властью на Украине, Добкин сказал: "Посольство США". Он отметил перемены, произошедшие во взглядах президента страны Владимира Зеленского
, и выразил уверенность в том, что за этим стоит "очень серьезное внешнее влияние".
"Потому как меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого. То есть если им надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр", - пояснил он.
Добкин сравнил отношения киевской администрации и американской дипмиссии со временами Золотой Орды.
"И вот это главное подтверждение, что у него есть… помните… по истории в учебнике, когда русские князья ездили за ярлыком в Золотую Орду, в район современной Астрахани. Они приезжали, получали разрешение на правление… какой-то территорией и давали какие-то гарантии, обязательства, что они будут поддерживать политику тех людей, которые принимали решение о назначении… Так вот, то же самое происходит, просто из Астрахани
все это переместилось в Киев, в Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине", - подчеркнул он.
"Там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол. И тем не менее, этот человек, эта женщина, из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства", - резюмировал Добкин.
Временно поверенный в делах США на Украине - Кристина Квин, она занимает этот пост с января этого года.