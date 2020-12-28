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Стал известен владелец затонувшего в Баренцевом море судна
Стал известен владелец затонувшего в Баренцевом море судна
Затонувшее в Баренцевом море в районе Новой Земли рыболовецкое судно "Онега" принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:18
2020-12-28T10:18
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Затонувшее в Баренцевом море в районе Новой Земли рыболовецкое судно "Онега" принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в компании-судовладельце.Как сообщили РИА Новости в прежней компании, которая владела судном, – РПФ "Вариант", судно было продано в августе этого года колхозу имени Калинина.По предварительной информации СУ на транспорте СК РФ, утром в понедельник в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Стал известен владелец затонувшего в Баренцевом море судна

10:18 28.12.2020
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Затонувшее в Баренцевом море в районе Новой Земли рыболовецкое судно "Онега" принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в компании-судовладельце.
"Да, это наше судно. Мы сейчас собираем информацию по экипажу, пока детали не можем сообщить", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в прежней компании, которая владела судном, – РПФ "Вариант", судно было продано в августе этого года колхозу имени Калинина.
По предварительной информации СУ на транспорте СК РФ, утром в понедельник в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.
Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:03
Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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