https://ria.ru/20201228/vladelets-1591179447.html

Стал известен владелец затонувшего в Баренцевом море судна

Стал известен владелец затонувшего в Баренцевом море судна

Затонувшее в Баренцевом море в районе Новой Земли рыболовецкое судно "Онега" принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:18

2020-12-28T10:18

2020-12-28T10:18

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_4:0:984:551_1920x0_80_0_0_d476ddb6ec416b83b0f9b9325355bffd.jpg

МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Затонувшее в Баренцевом море в районе Новой Земли рыболовецкое судно "Онега" принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, сообщили РИА Новости в компании-судовладельце.Как сообщили РИА Новости в прежней компании, которая владела судном, – РПФ "Вариант", судно было продано в августе этого года колхозу имени Калинина.По предварительной информации СУ на транспорте СК РФ, утром в понедельник в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия