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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201228/vissarion-1591192358.html
Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви нового завета"
Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви нового завета"
Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:40
2020-12-28T11:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 28 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе от двух потерпевших, сообщили в воскресенье адвокаты обвиняемых."Центральный районный суд Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А. Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым", - сообщают защитники в Telegram-канале.По данным адвокатов, основанием для ареста имущества явилось то, что двумя потерпевшими по их делу о создании и руководстве религиозной организации были заявлены иски на общую сумму 12 миллионов рублей. Среди арестованного имущества - земельные участки, снегоболотоходы, автомобили, вездеходы и дома лидеров религиозной общины. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду его нельзя, но пользоваться можно."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
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новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, новосибирск

Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви нового завета"

11:40 28.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 28 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе от двух потерпевших, сообщили в воскресенье адвокаты обвиняемых.
"Центральный районный суд Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А. Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым", - сообщают защитники в Telegram-канале.
По данным адвокатов, основанием для ареста имущества явилось то, что двумя потерпевшими по их делу о создании и руководстве религиозной организации были заявлены иски на общую сумму 12 миллионов рублей. Среди арестованного имущества - земельные участки, снегоболотоходы, автомобили, вездеходы и дома лидеров религиозной общины. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду его нельзя, но пользоваться можно.
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"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевНовосибирск
 
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