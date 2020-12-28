https://ria.ru/20201228/vissarion-1591192358.html
Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви нового завета"
Новосибирский суд арестовал имущество лидеров "Церкви нового завета"
Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:40
2020-12-28T11:40
2020-12-28T11:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_c557a87c7e73c6f28892921297d81793.jpg
НОВОСИБИРСК, 28 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе от двух потерпевших, сообщили в воскресенье адвокаты обвиняемых."Центральный районный суд Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А. Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым", - сообщают защитники в Telegram-канале.По данным адвокатов, основанием для ареста имущества явилось то, что двумя потерпевшими по их делу о создании и руководстве религиозной организации были заявлены иски на общую сумму 12 миллионов рублей. Среди арестованного имущества - земельные участки, снегоболотоходы, автомобили, вездеходы и дома лидеров религиозной общины. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду его нельзя, но пользоваться можно."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
https://ria.ru/20201204/vissarion-1587662329.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_194:0:2706:1884_1920x0_80_0_0_a639f71bc0d216880948b5b5bdd9db4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, новосибирск
НОВОСИБИРСК, 28 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров "Церкви последнего завета", в том числе Виссариона, в связи с поданными исками об ущербе от двух потерпевших, сообщили в воскресенье адвокаты обвиняемых.
"Центральный районный суд Новосибирска вынес три решения о наложении ареста на имущество Торопа С. А. Ведерникова В. О. и Редькина В. В. В решениях перечислены земельные участки и дома, а также транспортные средства, принадлежащие обвиняемым", - сообщают защитники в Telegram-канале.
По данным адвокатов, основанием для ареста имущества явилось то, что двумя потерпевшими по их делу о создании и руководстве религиозной организации были заявлены иски на общую сумму 12 миллионов рублей. Среди арестованного имущества - земельные участки, снегоболотоходы, автомобили, вездеходы и дома лидеров религиозной общины. Арест имущества означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду его нельзя, но пользоваться можно.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.