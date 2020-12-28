https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html

В Раде сочли отказ от вакцины из РФ "спланированным уничтожением народа"

В Раде сочли отказ от вакцины из РФ "спланированным уничтожением народа"

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины от... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-28T22:58

2020-12-28T22:58

2020-12-29T00:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

александр гинцбург

вадим рабинович

владимир степанов

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса "Спутник V" спланированным уничтожением народа.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае — в феврале. По словам Степанова, в рамках международного механизма COVAX уже подписаны технические документы на поставку восьми миллионов доз вакцины.Как считает Рабинович, Киев "обязан вернуться к российской вакцине", если власти действительно хотят "выйти из этой ситуации с коронавирусом" и Украине нужна вакцинация."Я вам по-людски скажу еще: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — заявил парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".По словам Рабиновича, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук проделал титаническую работу во время переговоров в Москве. В начале декабря тот посетил Центр имени Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и обсудил вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине."Я думаю, что второй раз ему было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины, но тем не менее работа была проделана огромная. Думаю, что еще ему огромное спасибо скажут", — сказал Рабинович.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Глава украинского Минздрава Максим Степанов отмечал, что рано говорить о закупках "Спутника V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590074908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/ukraina-1589512643.html

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коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, александр гинцбург, вадим рабинович, владимир степанов, российский фонд прямых инвестиций, москва, киев, украина