https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591289565.html

В Германии восемь человек получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

В Германии восемь человек получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщают местные... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-28T19:19

2020-12-28T19:19

2020-12-29T01:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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pfizer, inc.

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщают местные власти.Инцидент произошел в пятницу. Среди работников, получивших пятикратную дозу препарата, семь женщин и один мужчина 1966-1982 годов рождения. Им сообщили об ошибке и отправили домой."С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения", — говорится в сообщении администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд.Глава районной администрации Штефан Керт заявил, что в качестве меры предосторожности четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике. У них появились "симптомы, аналогичные гриппу"."Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем, кого затронул инцидент, чтобы у них не проявились тяжелые побочные эффекты", — сказал Керт.В сообщении администрации также указывается, что компания BioNTech в ходе первой фазы клинических испытаний давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины, что не вызвало "тяжелых последствий"."Не было зарегистрировано долгосрочных нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве — схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести", — говорится в сообщении.С 27 декабря в Германии, как и в других странах Евросоюза, началась массовая вакцинация от SARS-CoV-2 вакциной Pfizer/BioNTech. Приоритетной группой кампании стали люди старше 80 лет, постояльцы и работники домов престарелых, куда выезжают мобильные команды —сейчас вакцинация преимущественно ведется именно там. Для остальных групп населения в стране создали более 400 центров вакцинации на базе крупных объектов, таких как выставочные комплексы, стадионы, аэропорты.Инцидент в Штральзунде не единственный в ФРГ. В Баварии в девяти из почти 100 районов этой федеральной земли в воскресенье не смогли начать вакцинацию из-за проблем с транспортировкой вакцины. Вакцину Pfizer/BioNTech необходимо хранить при низких температурах: в девяти районах Баварии сотрудники ведомств Минздрава не смогли удостовериться, что был соблюден температурный режим, и приняли решение не применять вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/pfizer-1590843677.html

германия

бавария

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, pfizer, inc., германия, бавария, в мире