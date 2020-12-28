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Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"
Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"
Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V" различными площадками, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:47
2020-12-28T18:47
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V" различными площадками, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора."По состоянию на 28 декабря 2020 года, внесением соответствующих изменений в регистрационное досье утверждены следующие формы выпуска и производители лекарственного препарата", - говорится в сообщении.В частности, центр Гамалеи и АО "Генериум" будут выпускать препарат во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных пробками из резины с алюминиевым или алюмопластиковым колпачком, а ЗАО "Биокад" - во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных резиновыми пробками, с алюминиевыми колпачками с пластиковой крышкой типа flip-off.Вакцина производства АО "Биннофарма" будет выходить в ампулах из бесцветного стекла, по пять ампул в контурной ячейковой упаковке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биокад, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"

18:47 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V" различными площадками, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора.
"По состоянию на 28 декабря 2020 года, внесением соответствующих изменений в регистрационное досье утверждены следующие формы выпуска и производители лекарственного препарата", - говорится в сообщении.
В частности, центр Гамалеи и АО "Генериум" будут выпускать препарат во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных пробками из резины с алюминиевым или алюмопластиковым колпачком, а ЗАО "Биокад" - во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных резиновыми пробками, с алюминиевыми колпачками с пластиковой крышкой типа flip-off.
Вакцина производства АО "Биннофарма" будет выходить в ампулах из бесцветного стекла, по пять ампул в контурной ячейковой упаковке.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БиокадКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
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