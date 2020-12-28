https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591284083.html

Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"

Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V"

Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V" различными площадками, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:47

2020-12-28T18:47

2020-12-28T18:47

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Утверждены формы выпуска вакцины "Спутник V" различными площадками, следует из документа, размещенного на сайте Росздравнадзора."По состоянию на 28 декабря 2020 года, внесением соответствующих изменений в регистрационное досье утверждены следующие формы выпуска и производители лекарственного препарата", - говорится в сообщении.В частности, центр Гамалеи и АО "Генериум" будут выпускать препарат во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных пробками из резины с алюминиевым или алюмопластиковым колпачком, а ЗАО "Биокад" - во флаконах из нейтрального стекла, герметично закупоренных резиновыми пробками, с алюминиевыми колпачками с пластиковой крышкой типа flip-off.Вакцина производства АО "Биннофарма" будет выходить в ампулах из бесцветного стекла, по пять ампул в контурной ячейковой упаковке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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