https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html

Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:47

2020-12-28T17:47

2020-12-28T18:54

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

коронавирусы

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astrazeneca

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет давать иммунитет на два года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, российские разработчики предложили добавить к AZD1222 компонент своей вакцины. Таким образом, оксфордская вакцина будет двухкомпонентной — это даст возможность поднять напряженность иммунитета, возникающего в результате использования препарата, и продлить срок защитного действия вакцины."То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года", — заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Как добавил ученый, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально доказать защитные свойства комбинированного препарата.На прошлой неделе Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве. После этого Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации "Спутник V" и AZD1222.Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки. Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591134632.html

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