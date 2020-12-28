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https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html
Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:47
2020-12-28T18:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет давать иммунитет на два года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, российские разработчики предложили добавить к AZD1222 компонент своей вакцины. Таким образом, оксфордская вакцина будет двухкомпонентной — это даст возможность поднять напряженность иммунитета, возникающего в результате использования препарата, и продлить срок защитного действия вакцины."То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года", — заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Как добавил ученый, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально доказать защитные свойства комбинированного препарата.На прошлой неделе Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве. После этого Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации "Спутник V" и AZD1222.Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки. Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , общество

Гинцбург рассказал о комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

17:47 28.12.2020 (обновлено: 18:54 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет давать иммунитет на два года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, российские разработчики предложили добавить к AZD1222 компонент своей вакцины. Таким образом, оксфордская вакцина будет двухкомпонентной — это даст возможность поднять напряженность иммунитета, возникающего в результате использования препарата, и продлить срок защитного действия вакцины.
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"То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года", — заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Как добавил ученый, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально доказать защитные свойства комбинированного препарата.
На прошлой неделе Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве. После этого Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации "Спутник V" и AZD1222.
Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки. Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОбщество
 
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