https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591161453.html

Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T04:06

2020-12-28T04:06

2020-12-28T04:06

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

анча баранова

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, в мире