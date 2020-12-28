Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Новые варианты вируса могут повлиять и на эффективность вакцины, но не "черно-белым образом". Не через варианты "да"-"нет". Ну, допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная, и что может потребоваться ревакцинация. Самое плохое, что может быть с нами - это ежегодная ревакцинация", - сказала Баранова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.