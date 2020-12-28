В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Окончательный разрыв Украины с "русским миром" станет для страны смертельным номером, так как повлечет дальнейшее падение экономики и радикализацию общества, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и продолжит свой путь как часть Запада.
"Сложно назвать дипломатией то, что делает МИД Украины. Окончательный разрыв - это смертельный номер для Украины, так как повлечет дальнейшее падение экономики, радикализацию в обществе, отток граждан из страны", - сказал Гемпель.
При этом, по его словам, как бы этого не хотелось нынешним киевским властям, одним росчерком пера невозможно порвать исторические, родственные и культурные связи между Россией и Украиной.
"Уверен, народ Украины даст свою справедливую оценку зарвавшимся киевским политиканам", - подчеркнул глава комитета.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".