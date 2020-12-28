https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html

В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером

В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером

Окончательный разрыв Украины с "русским миром" станет для страны смертельным номером, так как повлечет дальнейшее падение экономики и радикализацию общества,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:34

2020-12-28T15:34

2020-12-28T15:34

дмитрий кулеба

юрий гемпель

мид украины

владимир путин

москва

республика крым

севастополь

оон

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_9db96a8a64725fe5aa4484f31830704f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Окончательный разрыв Украины с "русским миром" станет для страны смертельным номером, так как повлечет дальнейшее падение экономики и радикализацию общества, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и продолжит свой путь как часть Запада."Сложно назвать дипломатией то, что делает МИД Украины. Окончательный разрыв - это смертельный номер для Украины, так как повлечет дальнейшее падение экономики, радикализацию в обществе, отток граждан из страны", - сказал Гемпель.При этом, по его словам, как бы этого не хотелось нынешним киевским властям, одним росчерком пера невозможно порвать исторические, родственные и культурные связи между Россией и Украиной."Уверен, народ Украины даст свою справедливую оценку зарвавшимся киевским политиканам", - подчеркнул глава комитета.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

https://ria.ru/20201225/opresnenie-1590902999.html

https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591133805.html

москва

республика крым

севастополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, юрий гемпель, мид украины, владимир путин, москва, республика крым, севастополь, оон, киев, в мире