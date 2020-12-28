Украина окончательно порвала с "русским миром", заявили в Киеве
12:47 28.12.2020 (обновлено: 15:19 28.12.2020)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и продолжит свой путь как часть Запада.
По его словам, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от "двух фундаментальных принципов".
"Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, поскольку ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии", — заявил Кулеба в интервью журналу Internationale Politik.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает, называет неприемлемыми и не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".