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На немецком участке завершили прокладку "Северного потока — 2"
На немецком участке завершили прокладку "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:37
2020-12-28T21:23
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.Работы на отрезке в 2,6 километра начались 5 декабря, разрешение немецких властей было дано на весь этот месяц.Как отмечает DPA, Nord Stream 2 еще предстоит прокладка труб в датских водах, они могут начаться в середине января 2021 года. Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержки строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других.Ранее российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в том, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь &lt;...&gt; европейские партнеры"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. При этом, как заявлял представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, позиция немецкого правительство в отношении газопровода остается неизменной. Так, в Берлине неоднократно критиковали экстерриториальные санкции против российского проекта и подчеркивали, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире

На немецком участке завершили прокладку "Северного потока — 2"

20:37 28.12.2020 (обновлено: 21:23 28.12.2020)
 
© REUTERS / Oliver Denzer/File PhotoТрубоукладочное судно "Фортуна"
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
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БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.
Работы на отрезке в 2,6 километра начались 5 декабря, разрешение немецких властей было дано на весь этот месяц.
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Как отмечает DPA, Nord Stream 2 еще предстоит прокладка труб в датских водах, они могут начаться в середине января 2021 года. Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержки строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в том, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь <...> европейские партнеры".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
При этом, как заявлял представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, позиция немецкого правительство в отношении газопровода остается неизменной. Так, в Берлине неоднократно критиковали экстерриториальные санкции против российского проекта и подчеркивали, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
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