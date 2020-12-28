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Путин внес изменения в положение о Совбезе
Путин внес изменения в положение о Совбезе
Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:01
2020-12-28T21:10
россия
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Этим указом вносятся изменения в положения о Совбезе и его аппарате, утвержденные в марте нынешнего года также президентским указом. Сейчас, в частности, задачи Совета безопасности расширяются: он, в числе прочего, будет готовить президенту РФ предложения "о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности".Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации.В число функций Совета безопасности включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории РФ и призывов к таким действиям.Также функциями СБ РФ обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20201228/sovbez-1591296065.html
https://ria.ru/20201228/sovbez-1591303210.html
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россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика

Путин внес изменения в положение о Совбезе

21:01 28.12.2020 (обновлено: 21:10 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Этим указом вносятся изменения в положения о Совбезе и его аппарате, утвержденные в марте нынешнего года также президентским указом. Сейчас, в частности, задачи Совета безопасности расширяются: он, в числе прочего, будет готовить президенту РФ предложения "о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности".
Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации.
В число функций Совета безопасности включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории РФ и призывов к таким действиям.
Заседание Совбеза РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 20:00
Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и зарубежные счета
Также функциями СБ РФ обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 21:10
Путин уточнил определение Совета безопасности
 
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