https://ria.ru/20201228/ukaz-1591302257.html
Путин внес изменения в положение о Совбезе
Путин внес изменения в положение о Совбезе
Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:01
2020-12-28T21:01
2020-12-28T21:10
россия
совет безопасности рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Этим указом вносятся изменения в положения о Совбезе и его аппарате, утвержденные в марте нынешнего года также президентским указом. Сейчас, в частности, задачи Совета безопасности расширяются: он, в числе прочего, будет готовить президенту РФ предложения "о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности".Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации.В число функций Совета безопасности включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории РФ и призывов к таким действиям.Также функциями СБ РФ обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20201228/sovbez-1591296065.html
https://ria.ru/20201228/sovbez-1591303210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Совет безопасности России будет предлагать президенту страны меры по поддержанию гражданского мира в ней, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, указ президента РФ Владимира Путина
об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Этим указом вносятся изменения в положения о Совбезе и его аппарате, утвержденные в марте нынешнего года также президентским указом. Сейчас, в частности, задачи Совета безопасности расширяются: он, в числе прочего, будет готовить президенту РФ предложения "о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации
, ее независимости и государственной целостности".
Также Совбез будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по исполнению решений президента, касающихся, в том числе, вопросов поддержания гражданского мира и согласия в стране, охране ее суверенитета, независимости и государственной целостности. Задачи Совбеза расширяются и в том, что он будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом и оценкой не только военной опасности и военной угрозы, но и других внутренних и внешних угроз, и вырабатывать меры по их нейтрализации.
В число функций Совета безопасности включено рассмотрение этих же вопросов, а также вопросов пресечения действий, направленных на отчуждение части территории РФ и призывов к таким действиям.
Также функциями СБ РФ обозначено рассмотрение вопросов о состоянии правопорядка и законности в стране, об эффективности принимаемых мер по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, противодействию терроризму и экстремизму; подготовка проектов указов и распоряжений президента России по вопросам обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, организации обороны и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.