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Минпросвещения попросило сделать 30 и 31 декабря нерабочими для учителей

Минпросвещения попросило сделать 30 и 31 декабря нерабочими для учителей

Министерство просвещения РФ просит регионы сделать 30 и 31 декабря нерабочими для учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:46

2020-12-28T12:46

2020-12-28T12:48

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ просит регионы сделать 30 и 31 декабря нерабочими для учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда", - приводит его слова Telegram-канал министерства "Большая перемена РФ".

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