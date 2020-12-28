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"Убивали по списку": что готовили подростки, задержанные под Смоленском
"Убивали по списку": что готовили подростки, задержанные под Смоленском
РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:57
2020-12-28T18:23
следственный комитет россии (ск рф)
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Смоленской области после жестокого убийства 38-летней заведующей детским садом Виктории Реснянской полиция задержала двоих школьников. По версии следствия, они подкараулили женщину после работы, изнасиловали и задушили — ее тело нашли неподалеку от деревни Селенки. По словам местных, подростки давно терроризировали округу и планировали расправиться еще с несколькими людьми, попавшими в их черный список. РИА Новости разбиралось в том, что случилось."Не дошла несколько метров"Вечером 23 декабря Виктория возвращалась домой с репетиции, на которой дети с воспитателями записывали видеоролик с новогодним поздравлением. Его нужно было отправить в райцентр — село Темкино. Однако до дома женщина так и не добралась.Обеспокоенные ее долгим отсутствием родственники позвонили в полицию. В Селенки выехала группа кинологов. Собаки сразу взяли след и привели оперативников прямо к телу Виктории. Оттащив труп в лес, убийцы наспех забросали его снегом и ветками. Судебно-медицинская экспертиза показала: перед тем как задушить, жертву изнасиловали.На фото: Виктория РеснянскаяПо словам соседей, в тот день неподалеку от дома заведующей на улице Молодежной подозрительно долго разгуливали местные подростки — 17-летний Арсен и 16-летний Владимир (имена всех несовершеннолетних изменены). Их задержали вечером 24 декабря.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По решению суда ближайшие два месяца подозреваемые проведут в СИЗО.Три раза на второй годОба подростка выросли здесь же, в Селенках. Арсен — в полной и достаточно обеспеченной семье. Владимира воспитывали бабушка с дедушкой. Когда местная школа закрылась, его перевели в соседнюю — Темкинскую."Вова раза три оставался на второй год, да и вообще вел себя, мягко говоря, очень плохо, — рассказывает Алена, которая какое-то время была с ним в одном классе. — Дрался, матерился. Заявлял педагогам, что не собирается ничего учить. Два года назад в столовой своровал у моей подруги телефон. Полицейские его задержали, допрашивали. Мобильник нашли во внутреннем кармане его рюкзака".По словам девушки, хотя родители подруги написали заявление о краже, подросток отделался предупреждением."Вова настолько всех достал, что его отправили на домашнее обучение, — продолжает Алена. — В школе он должен был появляться только по пятницам. Я как раз дежурила 18 декабря, когда он пришел в последний раз. Его поведение тогда мне почему-то показалось подозрительным. Лишь потом я узнала, что убийство он планировал заранее".Арсен учился в Темкинской школе с прошлого года. По словам знакомых, особых проблем с поведением у него не было, а соседи и вовсе характеризуют подростка положительно. "Очень отзывчивый, — говорит Сергей Степанов. — Люди не раз просили его о помощи, и Арсен никогда и никому не оказывал. Мы в шоке от того, что произошло".Впрочем, у следователей другое мнение. По данным СК, оба школьника привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в полиции."Хотели отомстить""И Вова, и Арсен давно промышляли кражами, — утверждает Любовь, знакомая погибшей. — У нас в районе много дач, которые принадлежат москвичам. Соответственно, большую часть времени они пустуют. Подростки взламывали двери или разбивали окна и забирались внутрь, а в последнее время и вовсе, уходя, стали поджигать дома. Шутки ради. Недавно один сгорел дотла".По информации жителей Темкинского района, при задержании у школьников нашли целый список людей, которых они собирались убить. Заведующая детским садом там в первой строчке. На допросах подростки объяснили, что хотели ей отомстить."Вообще, Вика была очень доброй, — рассказывает Любовь. — Есть несколько предположений о том, почему ее убили. Первое — заведующая могла сделать подросткам замечание за то, что они плохо себя ведут. Второе, более вероятное — сын Вики учился в одном классе с Вовой, но мать категорически запрещала ему общаться с этой компанией".В тот же день, по словам соседей, могла погибнуть еще одна местная жительница, но она уехала в райцентр по делам.Если вину школьников докажут, обоим грозит до десяти лет лишения свободы — максимальное наказание, предусмотренное в УК для несовершеннолетних."Мы очень боимся, что выйдут раньше срока и продолжат убивать, — добавляет Любовь. — На похоронах Вики люди были настолько напуганы, что постоянно оглядывались по сторонам".Сотрудники СК продолжают опрашивать возможных свидетелей убийства и собирать улики. Также предстоит дать оценку органам системы профилактики, которые должны были присматривать за проблемными подростками.
https://ria.ru/20200323/1568889016.html
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следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, происшествия

"Убивали по списку": что готовили подростки, задержанные под Смоленском

17:57 28.12.2020 (обновлено: 18:23 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Смоленской области после жестокого убийства 38-летней заведующей детским садом Виктории Реснянской полиция задержала двоих школьников. По версии следствия, они подкараулили женщину после работы, изнасиловали и задушили — ее тело нашли неподалеку от деревни Селенки. По словам местных, подростки давно терроризировали округу и планировали расправиться еще с несколькими людьми, попавшими в их черный список. РИА Новости разбиралось в том, что случилось.

"Не дошла несколько метров"

Вечером 23 декабря Виктория возвращалась домой с репетиции, на которой дети с воспитателями записывали видеоролик с новогодним поздравлением. Его нужно было отправить в райцентр — село Темкино. Однако до дома женщина так и не добралась.
Обеспокоенные ее долгим отсутствием родственники позвонили в полицию. В Селенки выехала группа кинологов. Собаки сразу взяли след и привели оперативников прямо к телу Виктории. Оттащив труп в лес, убийцы наспех забросали его снегом и ветками. Судебно-медицинская экспертиза показала: перед тем как задушить, жертву изнасиловали.
На фото: Виктория Реснянская
По словам соседей, в тот день неподалеку от дома заведующей на улице Молодежной подозрительно долго разгуливали местные подростки — 17-летний Арсен и 16-летний Владимир (имена всех несовершеннолетних изменены). Их задержали вечером 24 декабря.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По решению суда ближайшие два месяца подозреваемые проведут в СИЗО.

Три раза на второй год

Оба подростка выросли здесь же, в Селенках. Арсен — в полной и достаточно обеспеченной семье. Владимира воспитывали бабушка с дедушкой. Когда местная школа закрылась, его перевели в соседнюю — Темкинскую.
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"Вова раза три оставался на второй год, да и вообще вел себя, мягко говоря, очень плохо, — рассказывает Алена, которая какое-то время была с ним в одном классе. — Дрался, матерился. Заявлял педагогам, что не собирается ничего учить. Два года назад в столовой своровал у моей подруги телефон. Полицейские его задержали, допрашивали. Мобильник нашли во внутреннем кармане его рюкзака".
По словам девушки, хотя родители подруги написали заявление о краже, подросток отделался предупреждением.
"Вова настолько всех достал, что его отправили на домашнее обучение, — продолжает Алена. — В школе он должен был появляться только по пятницам. Я как раз дежурила 18 декабря, когда он пришел в последний раз. Его поведение тогда мне почему-то показалось подозрительным. Лишь потом я узнала, что убийство он планировал заранее".
Арсен учился в Темкинской школе с прошлого года. По словам знакомых, особых проблем с поведением у него не было, а соседи и вовсе характеризуют подростка положительно. "Очень отзывчивый, — говорит Сергей Степанов. — Люди не раз просили его о помощи, и Арсен никогда и никому не оказывал. Мы в шоке от того, что произошло".
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Впрочем, у следователей другое мнение. По данным СК, оба школьника привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в полиции.

"Хотели отомстить"

"И Вова, и Арсен давно промышляли кражами, — утверждает Любовь, знакомая погибшей. — У нас в районе много дач, которые принадлежат москвичам. Соответственно, большую часть времени они пустуют. Подростки взламывали двери или разбивали окна и забирались внутрь, а в последнее время и вовсе, уходя, стали поджигать дома. Шутки ради. Недавно один сгорел дотла".
По информации жителей Темкинского района, при задержании у школьников нашли целый список людей, которых они собирались убить. Заведующая детским садом там в первой строчке. На допросах подростки объяснили, что хотели ей отомстить.
"Вообще, Вика была очень доброй, — рассказывает Любовь. — Есть несколько предположений о том, почему ее убили. Первое — заведующая могла сделать подросткам замечание за то, что они плохо себя ведут. Второе, более вероятное — сын Вики учился в одном классе с Вовой, но мать категорически запрещала ему общаться с этой компанией".
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В тот же день, по словам соседей, могла погибнуть еще одна местная жительница, но она уехала в райцентр по делам.
Если вину школьников докажут, обоим грозит до десяти лет лишения свободы — максимальное наказание, предусмотренное в УК для несовершеннолетних.
"Мы очень боимся, что выйдут раньше срока и продолжат убивать, — добавляет Любовь. — На похоронах Вики люди были настолько напуганы, что постоянно оглядывались по сторонам".
Сотрудники СК продолжают опрашивать возможных свидетелей убийства и собирать улики. Также предстоит дать оценку органам системы профилактики, которые должны были присматривать за проблемными подростками.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Смоленская областьПроисшествия
 
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