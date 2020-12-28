Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител будет в разы дороже вакцины, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
"Препарат (для лечения больных коронавирусом на основе антител - ред.) явно будет не самым дешевым. С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства", - рассказал Гинцбург.
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
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