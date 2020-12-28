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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/tsena-1591247310.html
Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
Препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител будет в разы дороже вакцины, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:58
2020-12-28T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител будет в разы дороже вакцины, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител

15:58 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител будет в разы дороже вакцины, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
"Препарат (для лечения больных коронавирусом на основе антител - ред.) явно будет не самым дешевым. С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства", - рассказал Гинцбург.
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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