https://ria.ru/20201228/trauler-1591212086.html
Траулер "Онега" был полностью исправен, заявил судовладелец
Траулер "Онега" был полностью исправен, заявил судовладелец
Рыболовный траулер "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:18
2020-12-28T13:18
2020-12-28T13:32
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рыболовный траулер "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на представителя владельца судна.По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Как уточнили позже в Росрыболовстве, судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. Колхоз входит в ВАРПЭ."Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - говорится в сообщении ВАРПЭ."По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению", - отмечают в ВАРПЭ.
https://ria.ru/20201228/krushenie-1591200310.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рыболовный траулер "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на представителя владельца судна.
По данным МЧС
РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море
в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Как уточнили позже в Росрыболовстве
, судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. Колхоз входит в ВАРПЭ.
"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - говорится в сообщении ВАРПЭ.
"По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению", - отмечают в ВАРПЭ.