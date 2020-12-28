https://ria.ru/20201228/trauler-1591212086.html

Траулер "Онега" был полностью исправен, заявил судовладелец

Траулер "Онега" был полностью исправен, заявил судовладелец

Рыболовный траулер "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:18

2020-12-28T13:18

2020-12-28T13:32

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_4:0:984:551_1920x0_80_0_0_d476ddb6ec416b83b0f9b9325355bffd.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рыболовный траулер "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на представителя владельца судна.По данным МЧС РФ, судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром. На борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Как уточнили позже в Росрыболовстве, судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И.Калинина. Колхоз входит в ВАРПЭ."Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - говорится в сообщении ВАРПЭ."По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению", - отмечают в ВАРПЭ.

https://ria.ru/20201228/krushenie-1591200310.html

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия