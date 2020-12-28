https://ria.ru/20201228/traditsii-1591097534.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

2020-12-28T12:00

2020-12-28T12:00

2020-12-28T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые? audio/mpeg

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые? audio/mpeg

Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тёщи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело? До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.1:20 Зачем нам семейные традиции3:35 Когда традиция может навредить и травмировать6:30 Почему человек цепляется за традиции, если следовать им не всегда удобно10:00 "Воскресный ужин с тёщей": как отказаться от традиций, которые тебе не нравятся13:45 Как семейные традиции помогут решить проблемы внутри семьи15:30 Нужно ли намеренно придумывать и вводить традиции16:40 Можно ли переносить традиции родителей в свою семью21:50 Как предложить семье создать новую традицию25:30 Как терапевтично для себя и других подводить итогиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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