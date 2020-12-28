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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201228/traditsii-1591097534.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций
Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?
2020-12-28T12:00
2020-12-28T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций
Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?
audio/mpeg
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций
Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?
audio/mpeg
Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тёщи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело? До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.1:20 Зачем нам семейные традиции3:35 Когда традиция может навредить и травмировать6:30 Почему человек цепляется за традиции, если следовать им не всегда удобно10:00 "Воскресный ужин с тёщей": как отказаться от традиций, которые тебе не нравятся13:45 Как семейные традиции помогут решить проблемы внутри семьи15:30 Нужно ли намеренно придумывать и вводить традиции16:40 Можно ли переносить традиции родителей в свою семью21:50 Как предложить семье создать новую традицию25:30 Как терапевтично для себя и других подводить итогиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

12:00 28.12.2020
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций
12:00
Читать ria.ru в
Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?
Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тёщи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело? До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.
1:20 Зачем нам семейные традиции
3:35 Когда традиция может навредить и травмировать
6:30 Почему человек цепляется за традиции, если следовать им не всегда удобно
10:00 "Воскресный ужин с тёщей": как отказаться от традиций, которые тебе не нравятся
13:45 Как семейные традиции помогут решить проблемы внутри семьи
15:30 Нужно ли намеренно придумывать и вводить традиции
16:40 Можно ли переносить традиции родителей в свою семью
21:50 Как предложить семье создать новую традицию
25:30 Как терапевтично для себя и других подводить итоги
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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