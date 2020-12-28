https://ria.ru/20201228/tovary-1591162096.html
Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в число самых популярных на "Авито" товаров уходящего года в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T05:07
2020-12-28T05:07
2020-12-28T05:07
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в число самых популярных на "Авито" товаров уходящего года в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого сервиса для размещения объявлений.Аналитики компании выбрали из списка популярных запросов на сайте десятку самых актуальных товаров 2020 года: в топ-10 - медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, игровая консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.В течение же января-марта самым популярным товаром на "Авито" у россиян был диван, и на протяжении почти всего года он не опускался в рейтинге ниже третьего места. По сравнению с прошлым годом продажи диванов на платформе выросли на 23%. Телевизор также практически весь год находился среди востребованных товаров, а в ноябре и декабре стал самым популярным. Продажи телевизоров выросли на 20% к прошлому году.Учитывая необходимость обустройства удаленного рабочего места, популярностью пользовались и ноутбуки, компьютерные столы и кресла: продажи ноутбуков выросли на 30%, компьютерные столы или кресла покупали на 34% чаще. "С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с семьей. За прошедший год продажи велосипедов подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом", - добавили в пресс-службе сервиса. В свою очередь продажи кроссовок повысились на 35%.
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россия, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в число самых популярных на "Авито" товаров уходящего года в России
, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого сервиса для размещения объявлений.
Аналитики компании выбрали из списка популярных запросов на сайте десятку самых актуальных товаров 2020 года: в топ-10 - медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, игровая консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.
"Одним из самых популярным товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на "Авито", очевидно, покупали намного чаще, чем в прошлом, а именно - в семь раз", - отметили в пресс-службе сервиса.
В течение же января-марта самым популярным товаром на "Авито" у россиян был диван, и на протяжении почти всего года он не опускался в рейтинге ниже третьего места. По сравнению с прошлым годом продажи диванов на платформе выросли на 23%. Телевизор также практически весь год находился среди востребованных товаров, а в ноябре и декабре стал самым популярным. Продажи телевизоров выросли на 20% к прошлому году.
"В июле, после полного выхода из карантина, на первое место в запросах на "Авито" переместился холодильник и продержался в топ-1 до октября включительно. В это время россияне активно занимались обустройством кухни, а также приобретали приборы для хранения заготовок на зиму в преддверии второй волны пандемии", - также отметили в компании. Продажи холодильников на платформе увеличились на 25% по отношению к 2019 году.
Учитывая необходимость обустройства удаленного рабочего места, популярностью пользовались и ноутбуки, компьютерные столы и кресла: продажи ноутбуков выросли на 30%, компьютерные столы или кресла покупали на 34% чаще. "С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с семьей. За прошедший год продажи велосипедов подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом", - добавили в пресс-службе сервиса. В свою очередь продажи кроссовок повысились на 35%.