https://ria.ru/20201228/tovary-1591162096.html

Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года

Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года

Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в число самых популярных на "Авито" товаров уходящего года в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T05:07

2020-12-28T05:07

2020-12-28T05:07

россия

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в число самых популярных на "Авито" товаров уходящего года в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого сервиса для размещения объявлений.Аналитики компании выбрали из списка популярных запросов на сайте десятку самых актуальных товаров 2020 года: в топ-10 - медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, игровая консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.В течение же января-марта самым популярным товаром на "Авито" у россиян был диван, и на протяжении почти всего года он не опускался в рейтинге ниже третьего места. По сравнению с прошлым годом продажи диванов на платформе выросли на 23%. Телевизор также практически весь год находился среди востребованных товаров, а в ноябре и декабре стал самым популярным. Продажи телевизоров выросли на 20% к прошлому году.Учитывая необходимость обустройства удаленного рабочего места, популярностью пользовались и ноутбуки, компьютерные столы и кресла: продажи ноутбуков выросли на 30%, компьютерные столы или кресла покупали на 34% чаще. "С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с семьей. За прошедший год продажи велосипедов подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом", - добавили в пресс-службе сервиса. В свою очередь продажи кроссовок повысились на 35%.

https://ria.ru/20201216/natsenka-1589498386.html

https://ria.ru/20201207/rassrochka-1587940522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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