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В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой
В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой
Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время. РИА Новости, 28.12.2020
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время.Необходимость создания высокоскоростной подводной ракеты у СССР возникла после резкого прорыва США в развитии ядерных силовых установок, говорится в статье.Авторы отметили, что "Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость в 370 километров в час. Такой показатель был достигнут благодаря использованию суперкавитации — технологии, при которой из носовой части торпеды выбрасывался газ, образующий вокруг снаряда газовый пузырь, который сводил к минимуму контакт с водой.Эксперты выделили у торпеды два недостатка: высокий уровень шума при движении и относительно низкую маневренность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html
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В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой

10:52 28.12.2020 (обновлено: 12:03 28.12.2020)
 
© Фото : public domainПодводная ракета "Шквал" (вид сзади)
Подводная ракета Шквал (вид сзади) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : public domain
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время.
Необходимость создания высокоскоростной подводной ракеты у СССР возникла после резкого прорыва США в развитии ядерных силовых установок, говорится в статье.
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Авторы отметили, что "Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость в 370 километров в час. Такой показатель был достигнут благодаря использованию суперкавитации — технологии, при которой из носовой части торпеды выбрасывался газ, образующий вокруг снаряда газовый пузырь, который сводил к минимуму контакт с водой.
Эксперты выделили у торпеды два недостатка: высокий уровень шума при движении и относительно низкую маневренность.

"Тем не менее невероятная скорость "Шквала" оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить ее в нужный момент", — отмечается в публикации.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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