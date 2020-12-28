В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой
10:52 28.12.2020 (обновлено: 12:03 28.12.2020)
© Фото : public domainПодводная ракета "Шквал" (вид сзади)
© Фото : public domain
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время.
Необходимость создания высокоскоростной подводной ракеты у СССР возникла после резкого прорыва США в развитии ядерных силовых установок, говорится в статье.
Авторы отметили, что "Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость в 370 километров в час. Такой показатель был достигнут благодаря использованию суперкавитации — технологии, при которой из носовой части торпеды выбрасывался газ, образующий вокруг снаряда газовый пузырь, который сводил к минимуму контакт с водой.
Эксперты выделили у торпеды два недостатка: высокий уровень шума при движении и относительно низкую маневренность.
"Тем не менее невероятная скорость "Шквала" оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить ее в нужный момент", — отмечается в публикации.
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