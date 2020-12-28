https://ria.ru/20201228/torpeda-1591185028.html

В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой

В США восхитились "не оставляющей шансов" российской торпедой

Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:52

2020-12-28T10:52

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest восхитился характеристиками торпеды ВА-111 "Шквал", разработанной и принятой на вооружение еще в советское время.Необходимость создания высокоскоростной подводной ракеты у СССР возникла после резкого прорыва США в развитии ядерных силовых установок, говорится в статье.Авторы отметили, что "Шквал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость в 370 километров в час. Такой показатель был достигнут благодаря использованию суперкавитации — технологии, при которой из носовой части торпеды выбрасывался газ, образующий вокруг снаряда газовый пузырь, который сводил к минимуму контакт с водой.Эксперты выделили у торпеды два недостатка: высокий уровень шума при движении и относительно низкую маневренность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html

https://ria.ru/20201222/avangard-1590357744.html

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