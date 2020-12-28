https://ria.ru/20201228/tiktok-1591300823.html
Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok
Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok
Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:46
2020-12-28T20:46
2020-12-28T20:46
tiktok
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общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе TikTok, чтобы быть "на одной волне с тенденциями" и в ожидании роста популярности этой соцсети среди политиков.Старжинский осенью 2018 года в возрасте 24 лет выиграл выборы и стал главой поселка Половинка с населением чуть более 1100 человек, после чего вошел в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель сельского поселения в РФ. На странице Старжинского в TikTok пока опубликована одна видеозапись: в воскресенье чиновник рассказал в соцсети о новом дорожном освещении на въезде в поселок. Публикацию к вечеру понедельника посмотрели чуть более 200 человек."TikTok активно развивается. Почему зарегистрировался? Хочется быть на одной волне с тенденциями, присутствовать в тех соцсетях, где сидят молодые люди, чтобы понимать их, не нужно отставать. Сегодня среди политиков TikTok, может, еще не так популярен, но завтра все политики заведут себе аккаунты. Нужно быть в числе первых во всем", - сказал Старжинский.По словам молодого чиновника, чаще всего к нему обращаются через мессенджер Viber, где у жителей села создан свой чат.Он отметил, что его решение создать аккаунт в этой социальной сети люди восприняли неоднозначно, так как TikTok ассоциируется в первую очередь с развлекательным форматом. "Думаю, будем делать интересный контент, чтобы разнообразить политическую жизнь", - добавил собеседник агентства.TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
https://ria.ru/20201223/uborschitsa-1590566198.html
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РИА Новости
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tiktok, ханты-мансийский автономный округ, viber, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости.
Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО
Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе TikTok, чтобы быть "на одной волне с тенденциями" и в ожидании роста популярности этой соцсети среди политиков.
Старжинский осенью 2018 года в возрасте 24 лет выиграл выборы и стал главой поселка Половинка с населением чуть более 1100 человек, после чего вошел в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель сельского поселения в РФ. На странице Старжинского в TikTok
пока опубликована одна видеозапись: в воскресенье чиновник рассказал в соцсети о новом дорожном освещении на въезде в поселок. Публикацию к вечеру понедельника посмотрели чуть более 200 человек.
"TikTok активно развивается. Почему зарегистрировался? Хочется быть на одной волне с тенденциями, присутствовать в тех соцсетях, где сидят молодые люди, чтобы понимать их, не нужно отставать. Сегодня среди политиков TikTok, может, еще не так популярен, но завтра все политики заведут себе аккаунты. Нужно быть в числе первых во всем", - сказал Старжинский.
По словам молодого чиновника, чаще всего к нему обращаются через мессенджер Viber
, где у жителей села создан свой чат.
"Общение там происходит: где-то дорогу не почистили, где-то электричество отключили. Там и объявления публикуются, оперативно отвечаю. Много обращений приходит в "ВКонтакте", Instagram, стали чаще обращаться через "Одноклассники
". Кому что удобнее. Стараюсь каждое мнение услышать, во многом поэтому зарегистрировался и в TikTok", - пояснил Старжинский.
Он отметил, что его решение создать аккаунт в этой социальной сети люди восприняли неоднозначно, так как TikTok ассоциируется в первую очередь с развлекательным форматом. "Думаю, будем делать интересный контент, чтобы разнообразить политическую жизнь", - добавил собеседник агентства.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.