Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/tiktok-1591300823.html
Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok
Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok
Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:46
2020-12-28T20:46
tiktok
ханты-мансийский автономный округ
viber
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bd990f12be0b71e373e2e21afde4f4bb.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе TikTok, чтобы быть "на одной волне с тенденциями" и в ожидании роста популярности этой соцсети среди политиков.Старжинский осенью 2018 года в возрасте 24 лет выиграл выборы и стал главой поселка Половинка с населением чуть более 1100 человек, после чего вошел в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель сельского поселения в РФ. На странице Старжинского в TikTok пока опубликована одна видеозапись: в воскресенье чиновник рассказал в соцсети о новом дорожном освещении на въезде в поселок. Публикацию к вечеру понедельника посмотрели чуть более 200 человек."TikTok активно развивается. Почему зарегистрировался? Хочется быть на одной волне с тенденциями, присутствовать в тех соцсетях, где сидят молодые люди, чтобы понимать их, не нужно отставать. Сегодня среди политиков TikTok, может, еще не так популярен, но завтра все политики заведут себе аккаунты. Нужно быть в числе первых во всем", - сказал Старжинский.По словам молодого чиновника, чаще всего к нему обращаются через мессенджер Viber, где у жителей села создан свой чат.Он отметил, что его решение создать аккаунт в этой социальной сети люди восприняли неоднозначно, так как TikTok ассоциируется в первую очередь с развлекательным форматом. "Думаю, будем делать интересный контент, чтобы разнообразить политическую жизнь", - добавил собеседник агентства.TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
https://ria.ru/20201223/uborschitsa-1590566198.html
https://ria.ru/20201005/mironov-1578258517.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_77618bd3a124aabcdee7aa53b279a9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, ханты-мансийский автономный округ, viber, общество

Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok

20:46 28.12.2020
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе TikTok, чтобы быть "на одной волне с тенденциями" и в ожидании роста популярности этой соцсети среди политиков.
Старжинский осенью 2018 года в возрасте 24 лет выиграл выборы и стал главой поселка Половинка с населением чуть более 1100 человек, после чего вошел в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель сельского поселения в РФ. На странице Старжинского в TikTok пока опубликована одна видеозапись: в воскресенье чиновник рассказал в соцсети о новом дорожном освещении на въезде в поселок. Публикацию к вечеру понедельника посмотрели чуть более 200 человек.
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 14:26
Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах
"TikTok активно развивается. Почему зарегистрировался? Хочется быть на одной волне с тенденциями, присутствовать в тех соцсетях, где сидят молодые люди, чтобы понимать их, не нужно отставать. Сегодня среди политиков TikTok, может, еще не так популярен, но завтра все политики заведут себе аккаунты. Нужно быть в числе первых во всем", - сказал Старжинский.
По словам молодого чиновника, чаще всего к нему обращаются через мессенджер Viber, где у жителей села создан свой чат.
"Общение там происходит: где-то дорогу не почистили, где-то электричество отключили. Там и объявления публикуются, оперативно отвечаю. Много обращений приходит в "ВКонтакте", Instagram, стали чаще обращаться через "Одноклассники". Кому что удобнее. Стараюсь каждое мнение услышать, во многом поэтому зарегистрировался и в TikTok", - пояснил Старжинский.
Он отметил, что его решение создать аккаунт в этой социальной сети люди восприняли неоднозначно, так как TikTok ассоциируется в первую очередь с развлекательным форматом. "Думаю, будем делать интересный контент, чтобы разнообразить политическую жизнь", - добавил собеседник агентства.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 16:21
Миронов раскритиковал идею создать российский аналог TikTok
 
TikTokХанты-Мансийский автономный округViberОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния