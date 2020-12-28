https://ria.ru/20201228/tiktok-1591300823.html

Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok

Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok

Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T20:46

2020-12-28T20:46

2020-12-28T20:46

tiktok

ханты-мансийский автономный округ

viber

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Самый молодой руководитель сельского поселения в РФ, глава поселка Половинка в ХМАО Александр Старжинский рассказал РИА Новости, что завел аккаунт на платформе TikTok, чтобы быть "на одной волне с тенденциями" и в ожидании роста популярности этой соцсети среди политиков.Старжинский осенью 2018 года в возрасте 24 лет выиграл выборы и стал главой поселка Половинка с населением чуть более 1100 человек, после чего вошел в Книгу рекордов России как самый молодой руководитель сельского поселения в РФ. На странице Старжинского в TikTok пока опубликована одна видеозапись: в воскресенье чиновник рассказал в соцсети о новом дорожном освещении на въезде в поселок. Публикацию к вечеру понедельника посмотрели чуть более 200 человек."TikTok активно развивается. Почему зарегистрировался? Хочется быть на одной волне с тенденциями, присутствовать в тех соцсетях, где сидят молодые люди, чтобы понимать их, не нужно отставать. Сегодня среди политиков TikTok, может, еще не так популярен, но завтра все политики заведут себе аккаунты. Нужно быть в числе первых во всем", - сказал Старжинский.По словам молодого чиновника, чаще всего к нему обращаются через мессенджер Viber, где у жителей села создан свой чат.Он отметил, что его решение создать аккаунт в этой социальной сети люди восприняли неоднозначно, так как TikTok ассоциируется в первую очередь с развлекательным форматом. "Думаю, будем делать интересный контент, чтобы разнообразить политическую жизнь", - добавил собеседник агентства.TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

https://ria.ru/20201223/uborschitsa-1590566198.html

https://ria.ru/20201005/mironov-1578258517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, ханты-мансийский автономный округ, viber, общество