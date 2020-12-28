https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html

Как избавиться от тараканов: генуборка, борная кислота и дезинсекторы

Как избавиться от тараканов: генуборка, борная кислота и дезинсекторы

Усатые рыжие насекомые - неприятные гости в человеческом жилище. Как избавиться от тараканов – в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:59

2020-12-28T15:59

2020-12-28T15:59

россия

насекомые

мусор

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Усатые рыжие насекомые - неприятные гости в человеческом жилище. Как избавиться от тараканов – в материале РИА Новости.Причины появления тараканов в квартиреКомфортные условия для этих "паразитов" – влажные, захламленные, темные места, например, за мусорным ведром рядом с раковиной. Тараканы не любят холода, потому часто селятся за батареями, около плиты. Жалуют они и электрические приборы: телевизоры, компьютеры, микроволновки, тостеры. Яйца тараканов даже могут вывести из строя сложную технику.Эти насекомые могут попасть в квартиру по общим трубам канализации или водопровода, через вентиляцию или мусоропровод, со старыми вещами при переезде, с почтовой посылкой, с доставкой мебели из магазина и т.д.Один из самых сложных случаев - когда вредители лезут от соседей. Это происходит по двум причинам: если у жильцов в квартире рядом царит антисанитария, или же когда они начинают травить тараканов, а те спасаются бегством. Способы избавления от таракановЛюди вынуждены постоянно разрабатывать новые способы борьбы с тараканами. Эти насекомые могут быстро адаптироваться к любым негативным условиям окружающей среды, даже привыкают к ядам. Однако победить их можно. Существует несколько способов, как избавиться от тараканов в квартире или доме.Закрыть все дыры и провести генуборкуНеобходимо отследить все пути проникновения тараканов в жилище и перекрыть им все дороги: установить в вентиляцию сетки, забить щели в полах и под плинтусами, замазать в стенах трещины и дыры. Кроме того, вывести тараканов поможет генеральная уборка и постоянное поддержание чистоты, которая является неблагоприятным условием для их жизни.Если тараканы постоянно бегут от соседей, а те не хотят с ними бороться, то можно обратиться в санитарную службу или управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом, за документом о ненадлежащем состоянии помещения. С этой бумагой можно идти в суд.Борная кислотаПо мнению пользователей Сети, самое эффективное средство от тараканов – это борная кислота. В Интернете можно найти много положительных отзывов о применении этого антисептического средства в борьбе с прусаками. При этом оно безопасно для людей.Для истребления насекомых важно использовать борную кислоту в порошке и в растворе, а вот борный спирт в качестве народного средства от тараканов будет малоэффективен.Кроме того, существует еще один способ, как избавиться от тараканов в домашних условиях с помощью борной кислоты. Нужно отварить картофелину в кожуре, размять ее, смешать с отваренным желтком куриного яйца и 1–2 столовыми ложками раствора борной кислоты. Из получившейся массы слепить шарики или толстые пластинки и разложить их по жилищу.Помимо всего, в список рекомендаций, как бороться с тараканами, входит мытье квартиры с нашатырным спиртом. Вещество добавляют в воду (1 чайная ложка на литр) и полученным раствором проходят плинтуса, дверные проемы, подоконники, мебель и пол. В список народных средств от тараканов также входит "угощение" с мышьяком. Для его приготовления нужно смешать отраву с сахарной пудрой и рассыпать состав в зоне обитания незваных гостей. При этом на время обработки важно убрать из жилища домашних животных и маленьких детей. Также все продукты питания в доме должны быть герметично закрыты и убраны.Средства из магазинаСотрудники торговых точек с товарами для дома могут подсказать, чем и как травить тараканов. Например, существуют специальные ловушки для этих насекомых. Они представляют собой сильно пахнущие небольшие коробочки с ядом. Попав в нее, таракан наедается отравы, частично уносит ее с собой, в результате чего погибает сам и травит сородичей.Также бывают инсектициды в виде гелей. Их распределяют по всем укромным местам и зонам локализации тараканов. Популярны в борьбе с "паразитами" и аэрозоли, однако они более токсичны, потому необходимо, чтобы в момент обработки квартиры и еще некоторое время после в ней не было жильцов.Есть еще пара вариантов - порошки и мелки. Они дешевле, но при больших колониях тараканов малоэффективны.ДезинсекторыЕсли в борьбе с прусаками последние одерживают победу, их популяция становится все больше и больше, значит, необходимо вызывать тяжелую артиллерию - бригаду дезинсекторов. Они уж точно знают, чего боятся тараканы. Профессионалы за один "сеанс" помогут избавиться от проблемы. Услуга обойдется в среднем в 2500 рублей.Популярные вопросы и ответыКак понять, что в квартире завелись тараканы?Самый верный способ – увидеть их своими глазами в жилище. Также можно заметить в доме крылышки или части хитинового покрова насекомого. Кроме того, вредители оставляют пустые или полные оотеки (хитиновые мешочки с яйцами, из которых появляются маленькие тараканы) или отходы - мелкие черные крупинки.Какой вред от тараканов? Чем они опасны?Прусаки не только выводят из строя бытовую технику, но и могут принести на своих лапках заразу - плесень, болезнетворные бактерии и прочее. Все это может попасть на обеденный стол, посуду, в еду. Кроме того, тараканы могут провоцировать аллергию и даже астму. Иногда они забираются в уши человека.Сколько живут тараканы?Продолжительность жизни рыжего вредителя - 100-200 дней. Без воды таракан продержатся не больше недели, без еды - порядка 40 дней. Также известно, что насекомое способно задерживать дыхание и 30-40 минут обходиться без воздуха, например, оказавшись под водой.

https://ria.ru/20200927/musor-1577792277.html

https://ria.ru/20200912/gretsiya-1577057270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562727870.html

https://ria.ru/20190731/1557050506.html

https://ria.ru/20191212/1562295896.html

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россия, насекомые, мусор