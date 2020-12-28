https://ria.ru/20201228/symptoms-1591302951.html
Раскрыты ранние симптомы коронавируса
Раскрыты ранние симптомы коронавируса
Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-28T21:07
2020-12-28T21:07
2020-12-29T00:11
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.По их словам, это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи. Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/prognoz-1591134195.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша