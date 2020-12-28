https://ria.ru/20201228/symptoms-1591302951.html

Раскрыты ранние симптомы коронавируса

Раскрыты ранние симптомы коронавируса

Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-28T21:07

2020-12-28T21:07

2020-12-29T00:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.По их словам, это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи. Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/prognoz-1591134195.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша