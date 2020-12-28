https://ria.ru/20201228/sudno-1591303111.html

Затонувшее судно "Онега" перед выходом в рейс проверяли норвежские службы

Затонувшее судно "Онега" перед выходом в рейс проверяли норвежские службы

Затонувший в Баренцевом море траулер "Онега" в свой последний рейс отправился из норвежского порта Киркенес, там его проверяли соответствующие норвежские... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:09

2020-12-28T21:09

2020-12-28T21:20

андрей чибис

норвегия

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мурманская область

киркенес

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МУРМАНСК, 28 дек - РИА Новости. Затонувший в Баренцевом море траулер "Онега" в свой последний рейс отправился из норвежского порта Киркенес, там его проверяли соответствующие норвежские службы, разрешившие выход в море, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Судно из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии. Сейчас соответствующие структуры проводят проверочные мероприятия, это контроль федерального уровня, будут установлены детали. Но исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствующих выходу в море, не было", - сказал Чибис в эфире "России 24", отвечая на вопрос о техническом состоянии судна.Он признал, что в море по-прежнему выходит множество судов, срок службы которых - десятки лет, однако, благодаря решениям последних лет, в том числе инвестквотам, рыбаки могут строить новые современные суда."До исследования всех причин трагедии, завершения всех поисковых мероприятий я не стал бы делать вывод о том, в каком состоянии (находилось судно), почему и прочее. Главное – поддержать близких рыбаков, завершить все мероприятия в рамках поисковых работ и посмотреть на требования к тем судам, которые обеспечивают промысел", - отметил глава региона.В понедельник утром судно "Онега" 1979 года постройки с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Поиски 17 человек продолжаются. По информации властей Мурманской области, 16 из 19 членов экипажа "Онеги" были мурманчанами.

https://ria.ru/20201228/soboleznovaniya-1591250539.html

норвегия

баренцево море

мурманская область

киркенес

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андрей чибис, норвегия, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мурманская область, киркенес