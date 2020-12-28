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В МЧС назвали предварительную причину ЧП с судном "Онега"
В МЧС назвали предварительную причину ЧП с судном "Онега"
Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил журналистам первый заместитель... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:44
2020-12-28T14:17
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
мурманск
норвегия
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек — РИА Новости. Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил журналистам первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин.По его словам, шансов добраться до берега у членов экипажа не было: расстояние составляет порядка 40 километров. Бахтин также отметил, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки."Онега" затонула сегодня утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести.По информации МЧС, 16 членов экипажа — жители Мурманской области, еще трое — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник РИА Новости отмечал, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн достигает четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию."Онегу" построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки судна был Мурманск, ходило оно под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, "Онега" вышла из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходила 11-го числа. Судовладелец заявил, что траулер перед выходом на промысел был полностью исправен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
https://ria.ru/20201228/onega-1591215727.html
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архангельская область
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, мурманск, норвегия, происшествия

В МЧС назвали предварительную причину ЧП с судном "Онега"

13:44 28.12.2020 (обновлено: 14:17 28.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 дек — РИА Новости. Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил журналистам первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин.
"Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно — это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам", — объяснил он.
По его словам, шансов добраться до берега у членов экипажа не было: расстояние составляет порядка 40 километров. Бахтин также отметил, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки.
"Онега" затонула сегодня утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести.
По информации МЧС, 16 членов экипажа — жители Мурманской области, еще трое — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник РИА Новости отмечал, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.
Баренцево море сверху - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
13:38
Представитель Роструда вылетел в Мурманскую область из-за ЧП с "Онегой"
В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн достигает четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию.
"Онегу" построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки судна был Мурманск, ходило оно под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, "Онега" вышла из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходила 11-го числа.
Судовладелец заявил, что траулер перед выходом на промысел был полностью исправен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
12:10
МЧС уточнило данные о членах экипажа затонувшего в Баренцевом море судна
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьМурманскНорвегияПроисшествия
 
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