https://ria.ru/20201228/sudno-1591216772.html

В МЧС назвали предварительную причину ЧП с судном "Онега"

В МЧС назвали предварительную причину ЧП с судном "Онега"

Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил журналистам первый заместитель... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:44

2020-12-28T13:44

2020-12-28T14:17

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

мурманск

норвегия

происшествия

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МУРМАНСК, 28 дек — РИА Новости. Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил журналистам первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин.По его словам, шансов добраться до берега у членов экипажа не было: расстояние составляет порядка 40 километров. Бахтин также отметил, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки."Онега" затонула сегодня утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести.По информации МЧС, 16 членов экипажа — жители Мурманской области, еще трое — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник РИА Новости отмечал, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн достигает четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию."Онегу" построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки судна был Мурманск, ходило оно под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, "Онега" вышла из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходила 11-го числа. Судовладелец заявил, что траулер перед выходом на промысел был полностью исправен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

https://ria.ru/20201228/onega-1591215727.html

https://ria.ru/20201228/ekipazh-1591198449.html

архангельская область

мурманск

норвегия

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, мурманск, норвегия, происшествия