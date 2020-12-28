https://ria.ru/20201228/sudno-1591188604.html

В Баренцевом море нашли тело одного из членов экипажа затонувшего судна

В Баренцевом море нашли тело одного из членов экипажа затонувшего судна

В Баренцевом море обнаружили одного погибшего с траулера "Онега". РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:14

2020-12-28T11:14

2020-12-28T12:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

норвегия

киркенес

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

общество

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МУРМАНСК, 28 дек — РИА Новости. В Баренцевом море обнаружили одного погибшего с траулера "Онега"."Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Теперь еще 16 числятся пропавшими без вести.В МЧС рассказали, что 16 членов экипажа — жители Мурманской области, еще трое — из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник информировал агентство о том, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.По предварительным данным, причина случившегося — обледенение, сработал спасательный буй. В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн четыре метра, температура воздуха минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.Траулер "Онега" построили в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость — 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходил под флагом России. Он принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина.Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/avarii-1591187676.html

https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

мурманск

норвегия

киркенес

баренцево море

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, норвегия, киркенес, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, общество