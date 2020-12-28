https://ria.ru/20201228/sudno-1591183279.html

На борту затонувшего судна "Онега" находился уроженец Сьерра-Леоне

На борту затонувшего судна "Онега" находился уроженец Сьерра-Леоне

Большинство членов экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" были уроженцами Мурманской области, также на борту были уроженцы других регионов РФ и... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:43

2020-12-28T10:43

2020-12-28T10:50

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мурманская область

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Большинство членов экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" были уроженцами Мурманской области, также на борту были уроженцы других регионов РФ и бывших союзных республик, а также один родившийся в Сьерра-Леоне, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Большинство из тех, кто были на борту, - уроженцы Мурманской области. Также есть уроженцы Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской, Ивановской, Курской областей, а также есть один уроженец Сьерра-Леоне", - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна "Онега", судьба которых неизвестна. Список экипажа сейчас уточняется.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/sudno-1591180429.html

баренцево море

мурманская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мурманская область