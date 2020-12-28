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Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море
Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море
Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:26
2020-12-28T10:26
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
александр цыбульский
новая земля
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Как сообщало МЧС РФ, кораблекрушение произошло сегодня утром, на борту судна находились 19 человек – на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.По его словам, судьба 17 моряков по-прежнему неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина, "работает МЧС".Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, александр цыбульский, новая земля, архангельская область, происшествия

Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море

10:26 28.12.2020
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Как сообщало МЧС РФ, кораблекрушение произошло сегодня утром, на борту судна находились 19 человек – на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

"Плохая новость пришла сегодня утром. Дежурный … о затоплении рыболовецкого судна "Онега" МК 0331. Порт приписки судна, принадлежащего РК им. Калинина (Приморский район Архангельской области), — Мурманск, рыболовный промысел судно вело в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли", - написал Цыбульский в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, судьба 17 моряков по-прежнему неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина, "работает МЧС".
Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:03
Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море
Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:39
Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореАлександр ЦыбульскийНовая ЗемляАрхангельская областьПроисшествия
 
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