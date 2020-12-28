https://ria.ru/20201228/sudno-1591180429.html

Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море

Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море

Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:26

2020-12-28T10:26

2020-12-28T10:26

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

александр цыбульский

новая земля

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Как сообщало МЧС РФ, кораблекрушение произошло сегодня утром, на борту судна находились 19 человек – на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.По его словам, судьба 17 моряков по-прежнему неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина, "работает МЧС".Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

https://ria.ru/20201228/aviatsiya-1591174338.html

новая земля

архангельская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, александр цыбульский, новая земля, архангельская область, происшествия