Стали известны подробности ЧП с рыболовным судном в Баренцевом море
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщил в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Как сообщало МЧС РФ, кораблекрушение произошло сегодня утром, на борту судна находились 19 человек – на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
"Плохая новость пришла сегодня утром. Дежурный … о затоплении рыболовецкого судна "Онега" МК 0331. Порт приписки судна, принадлежащего РК им. Калинина (Приморский район Архангельской области), — Мурманск, рыболовный промысел судно вело в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли", - написал Цыбульский в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, судьба 17 моряков по-прежнему неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина, "работает МЧС".
Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.