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Экстренные службы рассказали о спасенных с судна в Баренцевом море
Экстренные службы рассказали о спасенных с судна в Баренцевом море
Состояние двух спасенных моряков судна "Онега" в Баренцевом море, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:50
2020-12-28T09:50
2020-12-28T10:08
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Состояние двух спасенных моряков судна "Онега" в Баренцевом море, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."Состояние спасенных удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201228/aviatsiya-1591174338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия