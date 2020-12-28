https://ria.ru/20201228/sudno-1591174644.html

При ЧП с судном "Онега", по предварительным данным, погибли 17 человек

При ЧП с судном "Онега", по предварительным данным, погибли 17 человек

Семнадцать членов экипажа затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море, скорее всего, погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:42

2020-12-28T09:42

2020-12-28T10:09

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Семнадцать членов экипажа затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море, скорее всего, погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."Скорее всего, все 17 человек погибли, пока не найдены", - сказал собеседник агентства.По его словам, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.

https://ria.ru/20201228/onega-1591173960.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море