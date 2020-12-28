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При ЧП с судном "Онега", по предварительным данным, погибли 17 человек
При ЧП с судном "Онега", по предварительным данным, погибли 17 человек
Семнадцать членов экипажа затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море, скорее всего, погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:42
2020-12-28T10:09
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Семнадцать членов экипажа затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море, скорее всего, погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."Скорее всего, все 17 человек погибли, пока не найдены", - сказал собеседник агентства.По его словам, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.
https://ria.ru/20201228/onega-1591173960.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море

При ЧП с судном "Онега", по предварительным данным, погибли 17 человек

09:42 28.12.2020 (обновлено: 10:09 28.12.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Семнадцать членов экипажа затонувшего судна "Онега" в Баренцевом море, скорее всего, погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
"Скорее всего, все 17 человек погибли, пока не найдены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:37
Связь с районом поисков затонувшего в Баренцевом море судна отсутствует
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево море
 
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