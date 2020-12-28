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СК возбудил дело после затопления судна в Баренцевом море
СК возбудил дело после затопления судна в Баренцевом море
Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления судна "Онега" в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:32
2020-12-28T09:40
россия
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления судна "Онега" в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта, сообщила пресс-служба Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СКР."Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа."В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего", - добавили в СК.
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россия, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело после затопления судна в Баренцевом море

09:32 28.12.2020 (обновлено: 09:40 28.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
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МУРМАНСК, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления судна "Онега" в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта, сообщила пресс-служба Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СКР.
"Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега". В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.
"В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего", - добавили в СК.
Поисково-спасательные работы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
09:03
Прокуратура начала проверку после затопления судна в Баренцевом море
 
РоссияКрушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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