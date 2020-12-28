https://ria.ru/20201228/strelba-1591237797.html

Три человека погибли при стрельбе в Грозном

Три человека погибли при стрельбе в Грозном

Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:17

2020-12-28T15:17

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грозный

общество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Подробности пока не известны.В республике часто бывают перестрелки. Семнадцатого декабря в Курчалоевском районе двое мужчин на "Ладе" в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили самодельное взрывное устройство. Силовики нейтрализовали нападавших.

https://ria.ru/20201215/boevik-1589408008.html

грозный

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Кадры с места стрельбы в Грозном В Грозном неизвестные напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, один сотрудник постовой службы скончался. 2020-12-28T15:17 true PT0M23S

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грозный, общество