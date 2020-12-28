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Три человека погибли при стрельбе в Грозном
Три человека погибли при стрельбе в Грозном
Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.12.2020
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общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Подробности пока не известны.В республике часто бывают перестрелки. Семнадцатого декабря в Курчалоевском районе двое мужчин на "Ладе" в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили самодельное взрывное устройство. Силовики нейтрализовали нападавших.
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Кадры с места стрельбы в Грозном
В Грозном неизвестные напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, один сотрудник постовой службы скончался.
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грозный, общество

Три человека погибли при стрельбе в Грозном

15:17 28.12.2020 (обновлено: 16:11 28.12.2020)
 
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Подробности пока не известны.
В республике часто бывают перестрелки. Семнадцатого декабря в Курчалоевском районе двое мужчин на "Ладе" в ответ на требование полицейских остановиться открыли огонь из автоматов и бросили самодельное взрывное устройство. Силовики нейтрализовали нападавших.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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